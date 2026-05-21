Lavrov: Rusya ve Çin’in ittifakı, Batı’nın baskılarına rağmen tarihin en güçlü seviyesinde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şanghay Medya Grubu’na (SMG) verdiği röportajda, Batı’nın uyguladığı yaptırımların ne Rusya ne de Çin’i stratejik bir çıkmaza sürükleyemeyeceğini, iki ülkenin bu baskılara rağmen kendi yolunda ilerlemeye devam edeceğini söyledi.

Lavrov, Batılı kapitalistlerin yaptırımlarla Moskova ve Pekin’i “aşılamaz ekonomik sorunlarla” karşı karşıya bırakabilecekleri yönündeki hesabının “yanılgı” olduğunu belirterek, “Rusya ve Çin gibi devletleri, halkları boyunduruk altına imkansızdır” dedi.

Eğer Batı’daki kapitalistler birden şöyle düşünmeye başladıysa: Yaptırım uygularız, Çin’den bir şey satın almayız, Rusya’ya bir şey satmayız ve böylece Çin ile Rusya Federasyonu’nun ekonomileri aşılamaz sorunlarla karşı karşıya kalır, bu bir yanılgıdır. Rusya ve Çin devletlerini, halklarını boyunduruk altına almak imkansızdır.

Lavrov, Batılı ülkelerin “herkesi kendi iradelerine tabi kılmaya çalıştığını” vurgulayarak, buna karşın Moskova ile Pekin’in “doğru yolda” olduğunu ifade etti. Lavrov, Rusya ve Çin’in kendi güçlerine, teknolojik egemenliklerine ve karşılıklı dayanışmalarına dayanarak ulusal hedeflerini gerçekleştirmeye devam edeceğini dile getirdi.