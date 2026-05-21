Sumud Filosu aktivistlerine çirkin saldırı: Siyonist bakana tepkiler büyüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uluslararası sularda Gazze’ye doğru seyir halindeyken İsrail tarafından hukuka aykırı şekilde durdurulan Küresel Sumud Filosu’ndaki aktivistlere yönelik kötü muamelenin görüntüleri, dünya çapında infial yarattı. İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir’in, elleri bağlı ve yerde tutulan aktivistlerin arasında İsrail bayrağı sallayarak “İsrail’e hoş geldiniz” diye paylaştığı video, tepkilerin odağına yerleşti.

Aşdod Limanı’nda kaydedilen görüntülerde, İsrailli görevlilerin bir aktivisti darp ettiği, diğerlerinin secde pozisyonunda ve dikenli tellerle çevrili bir alanda tutulduğu görülüyor. Ben Gvir’in bazı aktivistlerle dalga geçerek, “Umarım Başbakan Netanyahu sizi Ketziot Cezaevi’nde bizimle olabildiğince uzun süre tutar” dediği duyulurken, bir kadın aktivistin “Özgür Filistin” çığlığına polisin sert müdahalesi üzerine Ben Gvir’in “İşte böyle yapmak gerekiyor” diye talimat verdiği anlar da kayıtlara geçti.

Bu olay, İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayan saldırgan eylemlerinin yalnızca son halkası. Tarihsel olarak 2010’daki Mavi Marmara baskınında onlarca sivil aktivistin öldürülmesi ve ardından gelen uluslararası kınamalar, İsrail’in benzer bir şekilde “kendini savunma” söylemine sığındığını ancak somut bir hesap vermediğini göstermişti. Bugün de aynı emperyalist zihniyet –ki bu zihniyet, Filistin topraklarının işgalini meşrulaştırmak için Batı’dan aldığı koşulsuz siyasi ve askeri destekle beslenmektedir– uluslararası sularda seyreden bir sivil filosunu bile hedef almaktadır. ABD’nin veto gücüyle BM Güvenlik Konseyi’nde İsrail aleyhine alınacak kararları defalarca engellemesi, bu tür hukuk ihlallerinin ardındaki yapısal emperyalist korumayı gözler önüne sermektedir.

Filoda 78 Türk Katılımcı Var

18 Mayıs’ta 44 ülkeden 428 aktivist ve 50 tekneden oluşan filo, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere uluslararası sularda seyrederken İsrail ordusu tarafından durdurulmuştu. Filoda 78 Türk vatandaşı da bulunuyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İsrailli bir bakanın, hukuka aykırı müdahale edilen filo katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz” denirken, Ben Gvir’in Gazze’deki soykırımın baş aktörlerinden olduğu vurgulandı.

Netanyahu’dan Zayıf Retorik: “Değerlerimizi Temsil Etmiyor”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ben Gvir’in İsrail’in değerlerini temsil etmediğini iddia ederek bir nebze mesafe koymaya çalıştı. Ancak eleştirmenler, Netanyahu hükümetinin aynı aşırı sağcı koalisyonun bir parçası olarak Gazze’deki saldırgan politikaları yürüttüğünü ve bu tür “bireysel taşkınlık” açıklamalarının sistematik bir insan hakkı ihlalini örtbas etmekten öteye gitmediğini belirtiyor. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Ben Gvir’e, “Bu utanç verici gösteride devletimize kasıtlı olarak zarar verdiniz. Siz İsrail’in yüzü değilsiniz” diye çıkıştı. ABD’nin İsrail Büyükelçisi ise Ben Gvir’in eylemlerini “aşağılıkça” olarak nitelendirdi – fakat bu eleştirinin, Washington’un İsrail’e sağladığı milyarlarca dolarlık askeri yardımı veya BM’deki diplomatik kalkanı sorgulamaması, emperyalist ikiyüzlülüğün tipik bir örneği olarak yorumlanıyor.

İtalya, Fransa, Belçika, Kanada, İspanya ve Hollanda Büyükelçileri Çağırdı

Altı ülke, görüntülerin ardından İsrail büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırarak resmi izahat talep etti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, görüntülerin “kabul edilemez” olduğunu söylerken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot “öfkemizi ifade etmek için büyükelçiyi çağırdım” dedi. Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, “Bir hükümet bakanının aşağılamayı sosyal medyada yayımlaması kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Kanada ve Hollanda da benzer sert açıklamalar yaparken, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail’in “canavarca” muameleden dolayı özür dilemesini talep etti.

Ne var ki, bu ülkelerin çoğu aynı anda İsrail’e yönelik silah satışlarını veya siyasi ortaklıklarını sürdürüyor. Geçmişte soykırım sözleşmesini ihlal eden devletlere yönelik uygulanan yaptırımların bugün İsrail için geçerli olmaması, Batı’nın “insan hakları evrenseldir” söyleminin seçici ve işlevsel olduğunu bir kez daha gösteriyor.