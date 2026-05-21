ABD'li Senatör: Trump'ın İran savaşı en şiddetli şekilde kaybedildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Senatosu, Donald Trump yönetiminin İran’a karşı yürüttüğü savaşın yetki sınırlarını tartışmaya açan tarihi bir karara imza attı. Demokrat Senatör Raphael Warnock, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Bu savaş en şiddetli biçimde kaybedilmiştir” diyerek Beyaz Saray’a meydan okudu. Kongre’nin sekizinci denemesinde kabul edilen tasarı, Trump’ı savaşı sonlandırmaya veya Kongre’den yeni yetki almaya zorluyor.

Demokrat Senatör Raphael Warnock, X platformundaki paylaşımında, “Senato, Trump’ın İran’a karşı yürüttüğü yasadışı savaşı sona erdirme yolunda önemli bir adım attı. Bu savaş en şiddetli şekilde kaybedilmiştir. Başkanı hesap verebilir kılmaya devam edeceğim. Cumhuriyetçi meslektaşlarım da aynısını yapmalı” ifadelerini kullandı.

Warnock’un bu sözleri, ABD Kongresi’nde neredeyse iki yıldır süren bir mücadelenin dönüm noktasını işaret ediyor. Zira Senato, daha önce tam yedi kez reddedilen bir kararı bu kez kabul etti. Söz konusu karar, Başkan Trump’ın savaş yetkilerini sınırlandırarak, Beyaz Saray’ın İran’a karşı askerî operasyonlarına devam edebilmesi için Kongre’den açık bir yetki almasını zorunlu kılıyor. Karar, dört Cumhuriyetçi senatörün de desteğiyle –neredeyse tüm Demokratların oylarıyla– geçti.

Savaş Yetkileri Tartışması: ABD İç Cephesinde Yırtılma

Bu kararın anlamı, salt bir prosedür meselesinin çok ötesindedir. ABD Anayasası’na göre savaş ilan etme yetkisi Kongre’ye aittir, ancak Beyaz Saray onlarca yıldır “başkomutan yetkileri” kapsamında bu sınırı defalarca aşmıştır. Vietnam’dan Irak’a, Afganistan’dan bugüne kadar başkanlar, Kongre onayı olmadan askerî müdahaleleri meşrulaştırmak için çeşitli hukuki kılıflar üretmiştir. Trump yönetimi de İran’a yönelik 40 günlük saldırılar boyunca aynı yolu izlemiş, hatta 2020’de General Kasım Süleymani suikastını “kendini savunma” olarak sunmuştu.

Ancak bu sefer durum farklı. Senato’nun yedi kez reddettiği bir metni nihayet kabul etmesi, hem Cumhuriyetçi kanattaki bölünmeyi hem de Washington’un geleneksel savaş yanlısı konsensüsünün çatırdadığını gösteriyor. Warnock’un “Cumhuriyetçi meslektaşlarım da buna karşı çıkmalı” çağrısına dört senatörün yanıt vermesi, küçük ama sembolik bir kırılma yarattı. Yine de bu kararın Trump tarafından veto edilmesi veya uygulanmaması halinde ne olacağı belirsizliğini koruyor. Zira emperyalist sistem, kurumsal frenler tıkandığında yürütmenin tek taraflı hareket etmesine alışkındır.

İran Savaşının “Kaybedildiği” Gerçeği

Warnock’un “savaş kaybedildi” çıkışı, askerî bir yenilgiden ziyade siyasi ve stratejik bir iflası tanımlıyor. ABD ve İsrail’in 40 günlük saldırılarının hedefi, İran’ı ne askerî olarak çökertmek ne de rejimi değiştirmekti – zira bu imkânsızdı. Hedef, Tahran’ı müzakerelerde tamamen teslim olmaya, nükleer programını söküp atmaya ve bölgesel nüfuzundan vazgeçmeye zorlamaktı. Oysa İran, hem sahada direncini korudu hem de dolaylı müzakerelerde kırmızı çizgilerinden geri adım atmadı. Dahası, Hürmüz Boğazı’nı fiilen kontrol altına alarak küresel petrol piyasalarını sıkıştırmayı başardı.

Bugün ABD’nin karşı karşıya olduğu tablo, emperyalizmin tarihsel yanılgılarından birini yansıtıyor: Kendi askerî üstünlüğüne mutlak güvenen bir güç, düşmanının dayanıklılığını ve bölgesel aktörlerin farklı çıkarlarını hesaplamayı ihmal ediyor. 2003 Irak işgalinde “kurtarıcı” olarak giren ABD’nin yıllar sonra kanlı bir gerilla savaşıyla yüzleşerek çekilmek zorunda kalması gibi, bugün de İran karşısında doğrudan bir çatışmanın maliyetinin hiçbir senatörün veya başkanın taşıyamayacağı bir yük olduğu anlaşılmıştır. Warnock’un sözleri, işte bu farkındalığın Kongre’ye yansıyan sesidir.

Kararın uygulanıp uygulanmayacağı ise ayrı bir tartışma konusu. Ancak tarihi bir not: ABD Senatosu’nun bir savaş yetkisini sınırlandırma yönünde bu kadar açık bir irade ortaya koyması, son yirmi yılın en somut adımı olarak kayıtlara geçti. Trump’ın veto yetkisi var, ama veto durumunda Kongre’nin 2/3 çoğunluğu sağlayıp sağlayamayacağı belirsiz. Yine de bu oylama, savaş yanlısı rüzgârların Washington’da bile tersine dönmeye başladığını gösteriyor.