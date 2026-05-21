BM’de İran’dan sert uyarı: ABD’nin günlük tehditlerine karşı BMGK sessiz kalmamalı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Birleşmiş Milletler’de konuşan İran’ın BM Daimi Temsilcisi Amir Saeid Iravani, Güvenlik Konseyi’nin ABD Başkanı’nın İran’a yönelik “bombalama”, “taş devrine döndürme” ve “uygarlığı yok etme” gibi günlük tehditlerine karşı sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı. Iravani, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırgan savaşta sivillerin ve sivil altyapının hedef alındığını belirterek, Minab’ta bir kız okuluna düzenlenen saldırıda 168’den fazla öğrencinin şehit edilmesini “savaş suçu” olarak nitelendirdi.

BM Güvenlik Konseyi’nin “sivillerin korunması” oturumunda konuşan İranlı diplomat, sivillerin korunmasının yalnızca insani bir kaygı değil, Cenevre Sözleşmeleri ve BM Şartı uyarınca bağlayıcı bir hukuki yükümlülük olduğunu hatırlattı. Iravani, “Ne yazık ki bugün siviller giderek artan bir şekilde kasıtlı askeri saldırılara, toplu cezalandırmalara maruz kalıyor ve sivil altyapı sistematik bir şekilde hedef alınıyor. Bu trajik gerçek Gazze’den Lübnan’a ve son olarak İran’a karşı yürütülen saldırgan savaşta açıkça görülmektedir” dedi.

Minab Katliamı: 168 Kız Öğrenci Hedef Alındı

Iravani’nin en çarpıcı örneği, İran’ın Minab kentinde bir kız okuluna yapılan saldırıydı. “Vahşice düzenlenen bir saldırıda, Minab’taki bir kız okulu kasıtlı olarak hedef alındı ve tamamen yok edildi; bu saldırıda 168’den fazla masum öğrenci şehit oldu. Bunlar ‘yan hasar’ değildir; bunlar savaş suçlarıdır” diyen İranlı temsilci, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Bu noktada uluslararası hukuk uzmanlarının sıklıkla hatırlattığı bir gerçeği yinelemek gerekir: Sivil nüfusu veya sivil tesisleri kasıtlı olarak hedef alan saldırılar, Cenevre Sözleşmeleri’nin ortak 3. maddesi ve Roma Statüsü uyarınca açıkça savaş suçu tanımına girmektedir. 2014’te Gazze’deki BM okullarının vurulması, 2021’de Gazze kulesinin bombalanması gibi olayların ardından bağımsız uluslararası soruşturma komisyonları, İsrail’in sistematik olarak sivil altyapıyı hedef aldığı sonucuna varmış, ancak bu raporlar daimi üye ABD’nin vetosu nedeniyle Güvenlik Konseyi’nde hiçbir zaman etkili bir yaptırıma dönüşmemişti. İran’daki Minab saldırısı da aynı örüntünün yeni bir halkası olarak karşımızda duruyor.

“BMGK, Bir Daimi Üyenin Engellemesiyle Görevini Yapamıyor”

İranlı temsilci, Güvenlik Konseyi’nin bu ağır ihlaller karşısında işlevsiz kaldığını belirterek doğrudan ABD’yi işaret etti: “Ne yazık ki Güvenlik Konseyi, daimi üyelerinden birinin –ki kendisi saldırganın ta kendisidir– engellemeleri nedeniyle, bu bariz ihlaller karşısında sorumluluklarını yerine getirmekte başarısız olmuştur.” Iravani, Konsey’in ABD Başkanı’nın İran’a yönelik günlük tehditlerine –“İran’ı taş devrine döndürme”, enerji altyapısını yok etme, nükleer bilim insanlarını hedef alma, İran uygarlığını yok etme tehditleri– karşı sessiz ya da kayıtsız kalmaması gerektiğini söyledi.

Burada tarihsel bir hatırlatma yerinde olur: BM Güvenlik Konseyi’nin bir daimi üyesinin doğrudan tehditlerine karşı sessiz kalması, kuruluşun temel amaçlarıyla tamamen çelişmektedir. 2003’te Irak’a müdahale öncesinde ABD’nin BM’deki sunumları ve silah iddiaları, daha sonra tamamen asılsız çıkmış, ancak veto tehdidi sayesinde herhangi bir soruşturma veya yaptırım gündeme gelmemişti. Benzer bir mekanizma bugün İran için de işlemektedir: ABD, hem saldırının faili hem de cezalandırmanın önündeki engel konumundadır. Iravani’nin vurguladığı gibi, “Bu tür tehditlerin ve kuvvet kullanma tehdidinin normalleştirilmesi tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir.”

“İsrail Dünyanın En Büyük Sivil Katili”

Iravani, oturumda bazı konuşmacıların ABD ve İsrail’in saldırgan eylemlerini görmezden gelerek konuşmalarını sürdürdüğünü de eleştirdi: “İsrail rejimi dünyanın en büyük sivil katilidir ve hiçbir yanıtı hak etmemektedir. Bazı konuşmacılar, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yasa dışı saldırgan eylemlerini görmezden gelmeyi tercih ederken, bilinçli olarak bu saldırıların ve vahşi savaşın –özellikle de İran’daki sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasının– kolaylaştırılması, lojistik desteği ve siyasi korumasındaki kendi rollerini göz ardı etmektedirler.”

İranlı diplomat, İran’ın eylemlerinin meşru müdafaa hakkı çerçevesinde ve tamamen hukuka uygun olduğunu belirterek, “İran’ın eylemlerini çarpıtmaya veya meşru önlemlerimizi gayrimeşru göstermeye yönelik her türlü girişim tamamen asılsız, politiktir ve hiçbir hukuki dayanağı yoktur” dedi. Ayrıca, ABD ve İsrail’in yanı sıra bu saldırılara destek veren ülkelerin de tam uluslararası hukuki sorumluluk taşıdığını söyledi.

ABD Savunması: “Meşru Müdafaa” Argümanı Tarihte Kaç Kez Çürütüldü?

Oturumda ABD ve İsrail’in muhtemel savunması –“meşru müdafaa” ve “intikal eden tehdit” argümanları– da kısa bir değerlendirmeyi hak ediyor. ABD yönetimleri, 1945’ten bu yana BM Şartı’nın 51. maddesine dayanarak yaptığı birçok askeri müdahalede, “meşru müdafaa” kavramını aşındırmıştır. 1981’de Irak’ın Osirak nükleer reaktörüne düzenlenen saldırıdan 2003 Irak işgaline kadar, bu argüman uluslararası hukuk camiasında neredeyse hiçbir zaman kabul görmemiştir. Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) Nikaragya kararında (1986) açıkça belirtildiği gibi, bir saldırının “gerçekleşmek üzere” olduğu iddiası, önleyici saldırıyı meşrulaştırmamaktadır. Bugün ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları da aynı hukuki çürüklüğe sahiptir.