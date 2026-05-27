Siyonist İsrail-BAE ortaklığında yeni boyut: Askeri, ekonomik ve diplomatik teslimiyet

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail İç Güvenlik Teşkilatı (Şabak) Başkanı Ronen Bar’ın geçtiğimiz günlerde gizlice Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret ettiği ve burada Filistinli eski bir güvenlik yetkilisiyle görüştüğü aktarılıyor.

Görüşmenin muhatabının, bir dönem Gazze’de önleyici güvenlikten sorumlu olan ve ardından Mahmud Abbas’la yaşadığı anlaşmazlık sonrası Abu Dabi’ye yerleşen Muhammed Dahlan olduğu ifade ediliyor. Bu üçlü yapının – ev sahibi ve finansör olarak BAE, istihbarat teşkilatı olarak Şabak ve saha enstrümanı olarak Dahlan – Batı Şeria ve Gazze’nin geleceğine yönelik bir projenin parçası olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Kaynaklar, bu görüşmeyi Abu Dabi’nin doğrudan Filistin’in siyasi geleceğine müdahale etme girişimi şeklinde yorumluyor.

BAE’nin Bölgesel İtibarındaki Aşınma

Abu Dabi yönetiminin yıllardır “istikrarlı bir ekonomi” imajını öne çıkarmaya çalıştığı hatırlatılıyor. Ancak İsrail istihbarat birimleriyle kurulan organik bağın bu imajı ciddi biçimde sarstığı gözlemleniyor. Arap kamuoyunda yapılan bazı anketlerde, Arap ülkeleri vatandaşlarının yüzde 80’inden fazlasının İsrail ile her türlü güvenlik işbirliğini Filistin davasına ihanet olarak nitelendirdiği aktarılıyor. Şabak başkanının Dubai ziyaretinin ardından bu oranın daha da yükseldiği tahmin ediliyor.

Körfez İşbirliği Konseyi içinde de çatlaklar oluşmaya başladığı ifade ediliyor. Suudi Arabistan’ın İsrail ile kademeli normalleşme yolunda ilerlerken, BAE-İsrail ilişkilerinin hızından ve derinliğinden endişe duyduğu belirtiliyor. Riyad yönetiminin, güney komşusunda silahlanmış ve istihbarat faaliyetleri yürüten bir İsrail varlığını istemediği şeklinde değerlendiriliyor. Ayrıca, İsrail’in açık istihbarat varlığının BAE’yi siber, füze ve saha saldırıları için meşru bir hedef haline getirdiği uyarısı yapılıyor.

Muhammed Dahlan: Batı Şeria’da Satranç Taşı

Analistler, işbirliğinin en derin katmanını “Dahlan projesi” olarak tanımlıyor. Batı Şeria’daki Filistin Yönetimi’nin giderek zayıfladığı ve Mahmud Abbas’ın siyasi ömrünün sonuna yaklaştığı değerlendirmesi yapılıyor. İsrail’in, Batı Şeria’da hem silahlı direnişi bastırabilecek hem de uluslararası tepkiyi minimize ederek güvenliği sağlayabilecek bir halef arayışı içinde olduğu ifade ediliyor. Bu noktada Muhammed Dahlan’ın, 1990’larda İsrail istihbaratıyla işbirliği geçmişi ve Fethi’nin özel güvenlik birimlerindeki tecrübesi nedeniyle ideal bir aday olarak görüldüğü belirtiliyor. BAE’nin yalnızca Dahlan’a ev sahipliği yapmakla kalmadığı, aynı zamanda onun Filistin’e dönüşü için mali ve medya desteği sağladığı kaydediliyor. Ancak gözlemciler, Gazze ve Batı Şeria’daki önceki deneyimlerin, İsrail ile işbirliği yapan her figürün Filistin halkı nezdinde meşruiyet kazanmak bir yana, öfkeyi daha da körüklediğini hatırlatıyor.

Abu Dabi’nin Tercihinin Arkasındaki Motivasyon

BAE yönetimini bu yola iten temel saikin “korku” olduğu ileri sürülüyor. BAE elitlerinin üç ana gelişmeden duyduğu rahatsızlık dile getiriliyor: Arap Baharı demokrasi talepleri, Müslüman Kardeşler gibi İslami hareketlerin güç kazanması ve İran’ın artan nüfuzu. Bu bağlamda İsrail’in kendisini “Körfez’deki otoriter rejimlerin bekasının garantörü” olarak konumlandırdığı ifade ediliyor. İsrail’in BAE’ye geçici bir “güvenlik şemsiyesi” sağladığı, karşılığında ise Abu Dabi’nin komşularına karşı bir “ileri üs” olarak kullanıldığı aktarılıyor. Bu durum, BAE’nin egemenlik yetkilerinin bir kısmını fiilen bölge dışı bir rejime devrettiği şeklinde yorumlanıyor.

Tarihsel bir emsal olarak Ürdün örneği hatırlatılıyor. 1970’lerde Ürdün’ün İsrail ile güvenlik işbirliğine gitmesine rağmen, yıllar içinde bölgenin en güvenliksiz ülkelerinden biri haline geldiği gözlemleniyor. Bu durum, benzer bir yolun BAE için de benzer sonuçlar doğurabileceği öngörüsünü güçlendiriyor.