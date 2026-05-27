Siyonist medya itiraf etti: Netanyahu Lübnan'da bataklığa saplandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tel Aviv’den yapılan itiraflar, İsrail ordusunun kuzey cephesinde umduğunu bulamadığını gözler önüne seriyor. Rejimin Kanal 13’ü, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Lübnan’da “siyasi bir çıkmaz ve bataklığın içinde” olduğunu kabul ederek, askeri operasyonların kamuoyu nezdinde meşru hiçbir hedefi kalmadığını duyurdu. Aynı kanala göre, Hizbullah ile çatışmalarda her hafta ortalama üç ila dört İsrail askeri öldürülüyor.

Uzmanlara göre bu tablo, emperyalist güçlerin bölgedeki klasik “asimetrik savaş” çıkmazının bir yansıması. Tıpkı ABD’nin Vietnam’da veya Afganistan’da üstün teknolojisine rağmen yerel direniş karşısında stratejik hedeflerine ulaşamaması gibi, İsrail ordusu da Lübnan’da benzer bir bataklığın içine sürükleniyor. Batılı askeri analizlerin “yüksek yoğunluklu çatışma” diye nitelediği bu ortamda, Netanyahu hükümetinin “topyekûn zafer” söyleminin bilimsel bir zemini bulunmuyor; zira gerilla savaşının doğası gereği, düzenli orduların kayıp vermeye devam ettiği her hafta, siyasi meşruiyet erozyona uğruyor.

Kanal 13’ün verileri, daha önce bazı İsrailli analistlerin dile getirdiği “stratejik çıkmaz” tezini doğrular nitelikte. 7 Ekim’den bu yana Filistin, Lübnan, Suriye ve İran olmak üzere dört ayrı cephede çatışan İsrail, hiçbirinde nihai bir sonuca ulaşabilmiş değil. Bu çıkmaz karşısında Netanyahu’nun iki seçeneği kaldığı belirtiliyor: Ya aşırı şiddet ve askerî saldırganlığı tırmandıracak (ki bu, geçmişte 2006 Lübnan Savaşı’nda da başarısız oldu) ya da zorunlu bir siyasi sürece yönelecek. Her iki seçenek de emperyalist projelerin tipik ikilemlerini hatırlatıyor: Şiddet arttıkça direniş büyüyor, siyasetse “zayıflık” olarak yorumlanıyor.

Netanyahu yönetimi ise resmi olarak “Hizbullah’ın kuzey sınırındaki tehdidini ortadan kaldırmak” hedefinde ısrar ederken, İsrail kamuoyunda giderek yükselen “bu savaşın bir çıkışı var mı?” sorusuna tatmin edici bir yanıt veremiyor. Tarihsel emsaller gösteriyor ki, işgal altındaki topraklarda “mutlak güvenlik” vaadiyle başlatılan askerî operasyonlar, çoğunlukla on yıllara yayılan işgallere ve insani felaketlere dönüşmüştür.