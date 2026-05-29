İşgalci İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında 1 kadın ve 2 çocuk şehit oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Siyonist İsrail'in Şuveyfet bölgesine düzenlediği hava saldırısına ilişkin nihai bilançoya yer verildi.

Açıklamada, saldırıda 1 kadın, bebeği ve Suriye uyruklu bir çocuğun şehit olduğu, aralarında 3 çocuk ve 5 kadının bulunduğu 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail işgal ordusu, öğleden sonra ateşkese rağmen Beyrut'un güneyinde yer alan Şuveyfet bölgesine hava saldırısı gerçekleştirmişti.