İşgalci İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında 1 kadın ve 2 çocuk şehit oldu

29 Mayıs 2026 - 16:25
News ID: 1820019
İsrail işgal ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Şuveyfet bölgesine düzenlediği hava saldırısında 2 çocuk ve 1 kadın şehit oldu, 15 kişi yaralandı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Siyonist İsrail'in Şuveyfet bölgesine düzenlediği hava saldırısına ilişkin nihai bilançoya yer verildi.

Açıklamada, saldırıda 1 kadın, bebeği ve Suriye uyruklu bir çocuğun şehit olduğu, aralarında 3 çocuk ve 5 kadının bulunduğu 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail işgal ordusu, öğleden sonra ateşkese rağmen Beyrut'un güneyinde yer alan Şuveyfet bölgesine hava saldırısı gerçekleştirmişti.

