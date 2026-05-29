New York Times’tan Trump’a: Bu zafer yemeği değil, acı yenilgi tadı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Donald Trump’ın İran ile 40 gün süren savaşın ardından, bir yenilgiyi zafer anlatısına dönüştürmek için kapsamlı bir çaba başlattığı kaydediliyor. Ancak sahadaki gerçekler, ekonomik maliyetler ve Amerikan medyası ile siyasi elitlerin tepkileri, bu anlatı inşasının yalnızca başarısız olmadığını, aynı zamanda ABD içindeki bölünmeleri daha da derinleştirdiğini gösteriyor.

Beyaz Saray’ın İran’ın bölgesel yeteneklerini zayıflatma hedefiyle başlattığı savaşın, Amerikan gücünü sergilemek ve Batı Asya’daki hegemonyasını yeniden tesis etmek için bir fırsat olarak düşünüldüğü ifade ediliyor. Ancak pratikte yaşananların, siyasi yıpranma, artan ekonomik maliyetler ve öyle bir iç eleştiri dalgası olduğu ve bunun Trump yönetimini şimdi savunma pozisyonuna ittiği gözlemleniyor.

Bu bağlamda önemli Amerikan medya kuruluşlarının Beyaz Saray’ın resmi anlatısına tepki gösterdiği aktarılıyor. New York Times gazetesi, keskin ve eleştirel bir notta aşağılayıcı bir dille “Sayın Trump, bu zafer yemeği değil, acı yenilginin tadı” ifadelerine yer verdi. Bu kısa ama ağır cümlenin, ABD içindeki medya ortamındaki değişimin bir yansıması olduğu, öyle ki ana akım medyanın bile resmi hükümet anlatısını kabul etmeye istekli olmadığı belirtiliyor.

New York Times, haberinde Trump’ın İran’a karşı savaşta sözde başarılarının pratikte kontrol edilemeyen ağır sonuçlarla birlikte geldiğini vurguladı. Artan askeri harcamalardan Amerikan toplumunun orta ve alt sınıfları üzerindeki ekonomik baskılara kadar her şeyin, bu çatışmanın maliyetlerinin ilk tahminlerin çok ötesinde olduğunu gösterdiği ifade ediliyor.

Siyasi düzeyde de Trump yönetimine yönelik eleştirilerin arttığı bildiriliyor. Kongre üyesi Salud Carbajal, Amerikalıların yaklaşık yüzde 77’sinin Trump’ın politikalarının yaşam maliyetlerini artırdığına inandığını gösteren bir anketin sonuçlarını yayımlayarak hükümetin performansını sert bir şekilde eleştirdi. Carbajal’ın açık tepkisinde, “Amerikan halkı, gıda, benzin ve diğer temel malların fiyatlarının Trump’ın yasadışı savaşı nedeniyle fırlamasından haklı olarak rahatsız. Bu hükümet ailelere sonu görünmeyen bir baskı uyguluyor” denildiği aktarılıyor. Bu tutumların, savaşın sonuçlarının sadece askeri veya jeopolitik arenayla sınırlı kalmadığını, doğrudan Amerikan vatandaşlarının günlük yaşamlarına girdiğini gösterdiği kaydediliyor. Artan enerji fiyatları, tedarik zincirindeki aksamalar ve yükselen enflasyonun tümü, Trump yönetiminin çatışmacı politikalarının doğrudan veya dolaylı sonuçları olarak gösteriliyor.

Böyle bir ortamda, İran’ı zayıflatması ve ABD’nin bölgesel konumunu güçlendirmesi beklenen savaşın, şimdi Washington ve Trump’ın kendisi için çok katmanlı bir krize dönüştüğü ifade ediliyor. Amerikan siyasetindeki iç bölünme, artan kamuoyu hoşnutsuzluğu ve hükümetin resmi anlatılarına duyulan güvenin azalması bu durumun önemli sonuçları arasında sıralanıyor. Öte yandan Trump’ın bir “zafer anlatısı” inşa etme çabasının kamuoyunda ciddi bir engelle karşılaştığı belirtiliyor. Amerikan toplumunun önemli bir kesiminin bugün bu anlatıyı sadece kabul etmekle kalmadığı, aynı zamanda onu yenilgi ve başarısızlık gerçeklerini örtbas etmek için bir tür siyasi aldatmaca olarak gördüğü aktarılıyor. Sonuç olarak, Beyaz Saray ile kamuoyu arasındaki mesafenin eşi benzeri görülmemiş bir şekilde açıldığı gözlemleniyor.

Medya alanında da benzer bir durum görülüyor. Birçok bağımsız Amerikalı analistin, Trump yönetiminin sınırlı kazanımları abartarak savaştaki genel yenilgi imajını çarpıtmaya çalıştığına inandığı ifade ediliyor. Ancak bu çatışmanın ekonomik ve siyasi sonuçlarının geniş kapsamının, bu tür çabaların sınırlı etkiye sahip olmasına neden olduğu vurgulanıyor. Aslında bugün Amerika’da olanın sadece sıradan bir siyasi anlaşmazlık olmadığı, bir tür anlatı krizi olduğu değerlendiriliyor. Hükümet kendisini bir savaşın galibi olarak sunmaya çalışırken, medyanın, siyasi seçkinlerin ve kamuoyunun önemli bir bölümünün bu savaşın sonucunu maliyetli bir başarısızlıktan başka bir şey olarak görmediği belirtiliyor.

Ayrıca savaştan kaynaklanan ekonomik baskının, hükümete yönelik ana eleştiri eksenlerinden biri haline geldiği ifade ediliyor. Temel mal fiyatlarındaki artış, enerji maliyetlerinin yükselmesi ve hane halkı bütçeleri üzerindeki baskının tümü, hükümetin savaş yanlısı politikalarının doğrudan sonuçları olarak ortaya konuyor. Bu durumun, Trump’ın eski destekçilerinin bile pozisyonlarını yeniden gözden geçirmesine neden olduğu kaydediliyor. Daha geniş düzeyde bu gelişmelerin, saldırgan ve askeri çatışmaya dayalı dış politikanın artık geçmişte olduğu gibi ağır iç maliyetler olmadan devam edemeyeceğini gösterdiği belirtiliyor. Amerikan toplumunun savaşların ekonomik sonuçlarına karşı daha duyarlı hale geldiği ve dış maceracılığa karşı daha az tolerans gösterdiği ifade ediliyor.