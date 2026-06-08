Financial Times’ta Netanyahu Eleştirisi: “Sadece Askeri Güce Dayalı Güvenlik Stratejisi Başarısız”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Financial Times gazetesi yazarı Gideon Rachman, yayımlanan son makalesinde İsrail’in güvenlik yaklaşımını ele alarak Başbakan Benyamin Netanyahu’nun izlediği stratejiyi sert sözlerle eleştirdi. Rachman’a göre, İsrail’in güvenliğini yalnızca askeri güç ve operasyonlara dayandıran yaklaşım uzun vadede sürdürülebilir bir sonuç üretmedi.

Rachman, yazısında İsrail’in son yıllarda bölgedeki askeri üstünlüğünü korumasına rağmen güvenlik tehditlerinin ortadan kalkmadığını ve çatışma döngüsünün devam ettiğini vurguladı. Bu durumun, askeri yöntemlerin tek başına kalıcı istikrar sağlayamadığını gösterdiğini belirtti.

Makalesinde Netanyahu hükümetinin güvenlik politikalarının büyük ölçüde askeri caydırıcılık ve operasyonel üstünlük üzerine kurulduğunu ifade eden Rachman, ancak siyasi çözüm ve diplomatik girişimlerin geri planda kalmasının sorunun daha da karmaşık hale gelmesine yol açtığını savundu.

Yazar ayrıca, bölgedeki gerilimin giderek genişleyen bir güvenlik krizine dönüşme riskine dikkat çekerek, uzun vadeli istikrarın yalnızca askeri araçlarla sağlanamayacağını dile getirdi. Rachman’a göre kalıcı bir güvenlik mimarisi için diplomasi, siyasi diyalog ve bölgesel uzlaşı süreçlerinin de devreye girmesi gerekiyor.

Uluslararası basında İsrail’in güvenlik politikalarına yönelik bu tür eleştirilerin son dönemde daha sık dile getirildiği görülürken, bölgedeki çatışmaların seyrinin hem askeri hem de diplomatik gelişmelerle şekillenmeye devam edeceği değerlendiriliyor.