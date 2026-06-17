Trump'tan Netanyahu'ya: Lübnan'da çok sayıda sivili öldürdünüz ve ev yıktınız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fransa’daki G7 zirvesinde İsrail’in Lübnan’a yönelik işgal ve saldırılarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptığı belirtiliyor. Trump’ın, “İsrail, Tahran’ın müttefiki Hizbullah’la çok uzun süredir savaşıyor. Çok fazla insan öldü” ifadesini kullandığı ve “bir konut binasını yok etmeye gerek olmadığını” söylediği aktarılıyor.

Ancak bu eleştirilerin, İsrail’in Lübnan’daki varlığının uluslararası hukuk açısından “işgal” ve “saldırı” olarak nitelendirildiği bir ortamda geldiği vurgulanıyor. Analistler, Trump’ın sözlerinin, İsrail’in sivilleri hedef alan saldırgan politikalarına karşı bir kınamadan çok, taktiksel bir uyarı olarak okunduğunu ifade ediyor.

Beyaz Saray’ın “konut” çıkışı: İşgal politikalarına göz yumma mı?

Trump’ın Lübnan’daki konut binalarının hedef alınmasına yönelik eleştirileri, Washington’un İsrail’in bölgedeki işgal ve saldırılarına karşı izlediği politikanın tutarsızlığını yeniden gündeme taşıdı. Gözlemciler, Beyaz Saray’ın bu eleştiriyi, İsrail’in Lübnan’daki saldırganlığını durdurmak için herhangi bir somut adım atmadan yapmasının, “ikiyüzlülük” olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

Uluslararası hukuk uzmanları, İsrail’in Lübnan topraklarındaki askerî varlığının, BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararını ihlal ettiğini ve bu durumun bir “işgal” olarak tanımlandığını hatırlatıyor. Trump’ın bu işgali “askerî operasyon” olarak çerçevelemesi ise eleştirilerin odağında bulunuyor. Analistler, Beyaz Saray’ın İsrail’in işgal politikalarına karşı net bir tavır almak yerine, taktiksel detaylarla sınırlı eleştirilerle yetinmesinin, Washington’un Tel Aviv yönetimine verdiği siyasi ve askerî desteğin sürdüğüne işaret ettiğini ifade ediyor.

Gazze’de 73 bin sivil katliamına sessiz kalınırken Lübnan çıkışı

Trump’ın Lübnan’daki sivil kayıplara yönelik eleştirileri, ABD yönetiminin Gazze’deki katliamlara karşı tamamen sessiz kalmasıyla karşılaştırılıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 73 bin sivilin hayatını kaybettiği hatırlatılıyor. Bu katliamlar sırasında Beyaz Saray’ın herhangi bir eleştiri getirmemesi, Trump’ın Lübnan çıkışının samimiyetine yönelik sorgulamaları beraberinde getiriyor.

Eleştirmenler, Washington’un İsrail’in saldırganlığını yalnızca Lübnan’a yönelik operasyonlarda “orantısız” bulmasının, çifte standardın açık bir örneği olduğunu belirtiyor. Bu durumun, ABD’nin bölgedeki emperyalist politikalarının bir uzantısı olarak değerlendirildiği ve uluslararası hukukun Washington tarafından “seçici” şekilde uygulandığı eleştirileri güçleniyor.

Trump’tan Netanyahu’ya: “Daha sorumlu ol”

Trump’ın, Netanyahu ile arasındaki gerilimi de dile getirerek İsrail Başbakanı’nı Lübnan konusunda “daha sorumlu” olmaya çağırdığı aktarılıyor. Trump’ın, “Biz olmadan, ABD olmadan İsrail olmazdı. Ben olmadan da İsrail olmazdı” şeklindeki sözleri, Washington’un İsrail’in varlığını ve saldırganlığını koşulsuz destekleyen politikasını açıkça ortaya koyuyor.

Bu ifadeler, Trump’ın İsrail’in işgal ve saldırılarına karşı eleştirel bir dil kullanırken bile, ABD’nin Tel Aviv’e verdiği siyasi ve askerî desteğin süreceğinin altını çizdiği şeklinde yorumlanıyor. Netanyahu’nun henüz bu eleştirilere kamuoyu önünde bir yanıt vermediği, ancak Tel Aviv yönetiminin Lübnan’daki saldırılarını sürdürdüğü kaydediliyor.

İsrail’in saldırganlığı uluslararası hukuka aykırı

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail’in Lübnan’daki saldırılarının sivil altyapıyı hedef alması ve orantısız güç kullanımı nedeniyle uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlalleri arasında sayıldığını vurguluyor. İsrail’in konut binalarını, okulları ve sağlık tesislerini hedef alan saldırıları, savaş suçu olarak nitelendiriliyor.

Bu bağlamda Trump’ın, İsrail’i “orantısız güç kullanmamaya” çağırmasının, uluslararası toplumun işgal ve saldırılar karşısındaki sessizliğini aşmadığı, aksine bu saldırıları “meşru askerî operasyon” çerçevesine oturtarak dolaylı bir meşrulaştırma işlevi gördüğü eleştirileri dile getiriliyor.