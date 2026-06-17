Siyonist İsrail güçleri Gazze'de 40 yeni işgal üssü kurdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki işgalini kalıcılaştırmaya yönelik adımlarının hız kazandığı belirtiliyor. El-Arabi 21’in aktardığına göre, İsrailli askerî uzman Ron Ben-Yishai, işgal ordusunun Gazze’de 40 yeni askerî üs inşa ettiğini ve bu üsleri gelişmiş koruma sistemleri ile hendeklerle çevrelediğini ifade ediyor.

Ben-Yishai’in, işgal ordusunun desteğiyle Gazze’ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmelere göre, işgal ordusunun kontrolündeki bölgeler Gazze topraklarının yaklaşık yüzde 64’ünü oluşturuyor ve bu alanların büyük bölümü “ölü bölge” haline getirilmiş durumda. Uzmanın, bu üslerin doğrudan “sarı hat” üzerinde değil, birkaç yüz metre geride inşa edildiğini, ancak tüneller veya doğrudan saldırı girişimlerine karşı caydırıcılık sağlamayı amaçladığını belirttiği aktarılıyor.

“Her Filistinli vurulabilir” talimatı

Ben-Yishai’in aktardığına göre, işgal ordusunun askerlerine verilen talimatname, işgalin Gazze’deki sivillere yönelik yaklaşımını açıkça ortaya koyuyor. Talimatta, “sarı hattı geçen her Filistinlinin durdurulacağı veya öldürüleceği” ifadesi yer alıyor. Bu talimatın, uluslararası insancıl hukukun temel ilkeleriyle doğrudan çeliştiği ve sivillerin hedef alınmasını meşrulaştırdığı eleştirileri dile getiriliyor.

2,2 milyon Filistinli insanlık dışı koşullarda

Ben-Yishai’in, Gazze’deki insani duruma ilişkin de çarpıcı tespitlerde bulunduğu ifade ediliyor. Uzmanın, Gazze’de yaklaşık 400 bin Filistinlinin çadır, naylon ve metal levhalardan yapılmış barınaklarda ya da yıkılmış binaların içinde yoğunlaştığını belirttiği aktarılıyor. Bu durumun, 2,2 milyon Filistinlinin insanlık dışı koşullarda yaşadığı bir “bomba” ve “uzun vadeli tehdit” oluşturduğu ifade ediliyor.

İşgalin maliyeti ve tünel tehdidi

Her bir üssün maliyetinin 1 milyon doları aştığı, bu üslerin zırhlı, piyade ve mühendislik birliklerinden oluşan ortak muharebe ekiplerini barındıracak şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Üslerin çoğunun, özellikle Gazze’nin kuzeyinde tamamlandığı, bazılarının ise inşaat sürecinin devam ettiği ifade ediliyor.

Ben-Yishai’in, işgal ordusunun tünelleri tespit etmek için kazı ve keşif çalışmalarını sürdürdüğünü, ancak asıl endişenin yol kenarlarına yerleştirilen patlayıcılar ve mayınlar olduğunu vurguladığı aktarılıyor. Bu nedenle askerî üslere giden yolların asfaltlandığı kaydediliyor.

Uluslararası hukuk ve çifte standart

İsrail’in Gazze’deki bu askerî yığınağının, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarını ve uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiği eleştirileri dile getiriliyor. İşgal altındaki topraklarda askerî üs inşa etmenin ve sivilleri hedef alan talimatlar yayınlamanın, Cenevre Sözleşmeleri’nin açık ihlali olduğu belirtiliyor.

Gözlemciler, ABD’nin İsrail’e verdiği koşulsuz askerî ve diplomatik desteğin, bu ihlalleri teşvik ettiğini ve Washington’un uluslararası hukuka bağlılık iddiasıyla çeliştiğini ifade ediyor. ABD’nin Gazze’deki insani felakete ve işgalin derinleşmesine karşı sessiz kalmasının, çifte standardın açık bir örneği olduğu değerlendiriliyor.

İşgalin kalıcılaştırılması stratejisi

Uzmanlar, İsrail’in Gazze’deki bu askerî üsleri inşa etmesinin, işgali kalıcılaştırma ve Filistin halkını topraklarından koparma stratejisinin bir parçası olduğunu belirtiyor. Bu adımların, iki devletli çözümün önündeki engelleri daha da artırdığı ve bölgedeki gerilimi tırmandırdığı ifade ediliyor.

İsrail’in, Mısır’daki Süveyş Kanalı veya Güney Lübnan’daki uygulamalarından farklı olarak Gazze’de “yeni bir gerçeklik” yaratmayı hedeflediği, bu stratejinin uzun vadeli işgal ve ilhak planlarının bir yansıması olduğu değerlendiriliyor.