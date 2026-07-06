Uluslararası basın: Tahran’daki kitlesel törenler siyasi mesaj niteliği taşıdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırılarının başlangıcından bu yana, operasyonun ilan edilen hedeflerine ulaşılamadığı, aksine Batılı kaynaklar ve medya organlarının da kabul ettiği üzere saldırgan tarafların sahada ve siyasette stratejik bir çıkmaza sürüklendiği ifade edildi. Savaşın sivil kayıplarla birlikte geniş bir insani, güvenlik ve ekonomik krize dönüştüğü ve uluslararası medyada geniş yankı bulduğu belirtildi.

İngilizce medya

Reuters, Tahran’da düzenlenen geniş katılımlı cenaze törenine ilişkin haberinde, on binlerce İranlının siyah kıyafetlerle ve İran bayraklarıyla İmam Humeyni Musallası’nda toplandığını aktardı. Haberde, “ABD’ye ölüm” sloganları eşliğinde gerçekleşen törenin güçlü bir toplumsal mobilizasyonu yansıttığı ifade edildi.

Reuters ayrıca, törenin İran yönetiminin dış baskılar karşısında daha güçlü bir pozisyona geçtiği bir dönemde gerçekleştiğini belirterek, Washington ile yürütülen geçici uzlaşma ve yaptırımlara ilişkin gelişmelere de yer verdi. Ayrıca ABD eski Başkanı Donald Trump’ın tartışmalı açıklamalarına ve İran’ın bu açıklamalara verdiği tepkilere dikkat çekildi.

Associated Press ise üst düzey İran yetkililerinin ve yeni liderlik kadrosunun halkın yoğun katılımıyla cenaze namazına iştirak ettiğini bildirerek, bu durumun güvenlik açısından yeni bir tabloya işaret ettiğini yazdı. Haberde ayrıca törende yer alan bazı katılımcıların açıklamalarına ve kamuoyunda yükselen siyasi söylemlere yer verildi.

BBC’nin analizinde ise İran’daki yeni yönetim yapısının önceki dönemlerden farklılaştığı, daha genç ve güvenlik odaklı bir kadronun hem askeri hem siyasi süreçleri daha proaktif biçimde yönettiği değerlendirmesi yapıldı. Analizde İran’ın bölgesel dengeleri etkileyen hamleleri ve olası stratejik sonuçları ele alındı.

Arap medya

El Cezire, ABD’nin küresel rolü ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerine dair değerlendirmesinde, Washington’un bölgesel güvenlik politikalarının yeniden sorgulandığını ve özellikle İran gerilimi üzerinden yeni tartışmaların ortaya çıktığını aktardı.

El Meyadin ise ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında sivil ve askeri kayıplara dikkat çekerek, İran’ın karşılık olarak bölgedeki bazı Amerikan askeri üslerini hedef aldığını ve bunun bölgesel dengeleri değiştirdiğini yazdı. Haberde ayrıca Tahran’daki cenaze törenine çok sayıda ülke ve direniş gruplarından katılım olduğu belirtildi.

Rai al-Youm ise savaşı bölgesel güç dengelerini yeniden şekillendiren bir kırılma noktası olarak değerlendirerek, İran’ın askeri kapasitesini artırdığını, iç bütünlüğünü güçlendirdiğini ve uluslararası ilişkilerde daha geniş bir etki alanı kazandığını ifade etti.