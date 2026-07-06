Şehit imam'ın cenazesinde milyonlardan ortak mesaj: İslam Devrimi direnişe devam edecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran yönetimi, Şehit İmam Ayetullah Ali Hamanei’in ardından düzenlenen devasa cenaze merasimlerini, bir lideri uğurlama geleneğinin çok ötesinde bir vizyonla ele aldı. Aylardır süren yoğun hava saldırıları, kilit komutanların suikastları ve nükleer tesislere yönelik operasyonların ardından İran, bu organizasyonu adeta devlet aygıtının hala ayakta olduğunun bir kanıtı olarak sahneledi.

Gözlemcilere göre Tahran, bu devasa organizasyonu yönetebilme becerisiyle, düşmanlarının “liderin kaybıyla ülke kaosa sürüklenecek” yönündeki senaryolarını boşa çıkarmayı hedefledi. Alınan yoğun güvenlik önlemleri, şehirlerin yeniden düzenlenmesi ve milyonluk kalabalığın kontrolü, devlet kurumlarının savaş koşullarına rağmen olağanüstü işlevsellikte olduğunun bir göstergesi olarak yorumlandı.

Devlet ve Halk Arasında Yeniden İnşa Edilen Bağ

Merasimlerin en dikkat çeken unsurlarından biri, sokakları dolduran milyonlarca kişilik kitlenin salt bir hüzün ifadesi olmamasıydı. İran medyası ve yetkililer, bu görüntüleri, halkın devrim ilkelerine olan sarsılmaz bağlılığının ve dış tehditler karşısında kenetlenmesinin canlı bir delili olarak sundu.

Analizler, bu kitlesel katılımın rejime anında bir yedek güvenlik ağı sağladığını; zira kalabalığın, olası bir siyasi boşluğu veya yönetim krizi anında ortaya çıkabilecek güç boşluğunu doldurduğunu gösteriyor. Bu perspektiften bakıldığında cenaze, ölümlü bir liderin ardından kurumsal ve ideolojik yapının ne kadar sağlam olduğunu kanıtlama fırsatına dönüştü.

“İnsan Coğrafyası” ve Balistik Füze Gibi Caydırıcılık

İran’ın ulusal güvenlik doktrininde önemli bir yere sahip olan “beşeri coğrafya” ve “kitlesel seferberlik” kabiliyeti, bu merasimde yeniden gündeme geldi. Tahran yönetimi, milyonların meydanlara akın etmesini, geleneksel balistik füze gösterilerine rakip hatta ondan daha etkili bir caydırıcılık unsuru olarak konumlandırıyor. Bu hamlenin arkasındaki mantık, düşman istihbarat birimlerine açık bir mesaj niteliğinde: Hava saldırılarıyla yok edilemeyecek olan asıl stratejik derinlik, insan kaynağıdır. Kalabalığın oluşturduğu bu görsel şölen, savaş ve yaptırımların İran toplumunda yarattığı yıpranmanın aksine, dış tehditler karşısında kitlesel bir direnç iradesinin hala taptaze olduğunu gözler önüne serdi.

Yastan Seferberliğe: Kerbela Referansı ve Şehadet Söylemi

Merasimin bir diğer belirleyici boyutu ise dini ve mezhepsel referanslardı. İran siyasi kültüründe “şehit” kavramı, özellikle Şii inancındaki Kerbela olayına yapılan atıflarla, bir son değil, aksine yeni bir başlangıcın ve dirilişin sembolü olarak kodlanmıştır. Törenler boyunca işlenen bu söylem, halktaki hüzün duygusunu kolektif bir gurur ve meydan okuma bilincine dönüştürmeyi başardı. Savaşın yıpratıcı etkisi altındaki toplumu yeniden motive etmek ve fedakarlıkların boşa gitmediği duygusunu aşılamak için bu dini motifler ustalıkla kullanıldı. Bu yaklaşım, aynı zamanda Lübnan’dan Filistin’e ve Yemen’e uzanan “Direniş Ekseni” müttefiklerine, mücadelenin devam edeceğine dair güçlü bir birlik ve kararlılık mesajı olarak yorumlandı.

Halk Referandumu: Yeni Liderin Anlık Meşruiyet Hamlesi

İran siyasetindeki en hassas denklemlerden biri olan lider geçiş süreci, bu görkemli cenaze törenleri sayesinde son derece pürüzsüz bir şekilde yönetildi. Uzmanlar, milyonluk katılımı yeni dönemin meşruiyeti için adeta “doğrudan halk oylaması” olarak nitelendiriyor. Bu devasa insan seli, iktidar boşluğundan yararlanarak rejim içindeki farklı kanatlar arasında çekişme çıkarma ihtimalini ortadan kaldırdı. Kalabalıkların gösterdiği irade, yeni liderin arkasında sağlam bir toplumsal destek olduğu izlenimini pekiştirirken, olası muhalif hareketlerin veya rejim karşıtı seslerin önünü tıkayan psikolojik bir set işlevi gördü.

Diplomatik İzolasyon Kırılıyor: 100 Ülke Tahran’da

Törenlerin belki de en çarpıcı uluslararası yansıması, diplomatik alanda yaşandı. Resmi verilere göre 70 ila 100 ülkeden gelen üst düzey heyetler, aralarında devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar ve parlamento başkanlarının bulunduğu geniş bir yelpazeyi oluşturdu. Bu katılımın en dikkat çekici yanı, uzun süredir ABD’nin baskısı altında olan ve geleneksel olarak Washington’a yakın duran bazı Körfez ülkelerinin dahi Tahran’a temsilci göndermesi oldu. Analistler, bu manzarayı, ABD’nin İran’ı uluslararası arenada yalnızlaştırma çabalarına karşı verilen en net cevaplardan biri olarak değerlendiriyor. Yaptırımların ekonomik etkileri devam etse de, bu yoğun diplomatik katılım, Tahran’ın bölgesel ve küresel dengelerde göz ardı edilemez bir oyuncu olduğunu tescilledi. Özellikle çok kutuplu dünya düzenine geçişin hızlandığı bu dönemde, İran’ın kendi coğrafyasındaki ağırlığını koruduğu yorumları yapıldı.

Semiyotik Zafer: Fikirler ve Projeler Öldürülemez

Psikolojik harp açısından bakıldığında, cenaze törenlerinin en büyük başarısı, büyük bir fani kaybını kolektif bir güç gösterisine dönüştürmesi oldu. Devlet medyası ve yetkililer, suikastı bir yenilgi olarak değil, fedakarlığın ve kararlılığın yeni bir nişanesi olarak sundu. Bu anlatı, toplumun bilinçaltına “Düşman liderleri öldürebilir, ancak fikirleri, idealleri veya bu ideallerin temsil ettiği projeleri asla öldüremez” fikrini kazıdı. Törenler, savaşın yaralarını sarmak ve kayıpları bir keder unsuru olmaktan çıkarıp direnişin yakıtı haline getirmek açısından bir dönüm noktası oldu.

Sonuç: Bir Dönemin Sonu Değil, Yeni Bilinç Savaşının İlanı

Sonuç olarak Tahran’daki bu tarihi merasim, eski Dini Lider Ali Hamaney’e yapılmış sıradan bir veda olmaktan fazlasıydı. Bu, rejimin içerideki istikrarını, dışarıdaki diplomatik manevra kabiliyetini ve bölgesel ittifaklardaki gücünü test ettiği devasa bir sınavdı. İran yönetimi, bu süreçten aldığı ivmeyle gelecek dönemde de “direniş” eksenli söylemini sürdüreceğini, uluslararası sahnedeki iddiasından vazgeçmeyeceğini ve sembolik zaferlerle siyasi gerçeklikleri harmanlamaya devam edeceğini gösterdi. Bu anlamda cenaze, bir son değil; bilinç, sembol ve siyaset ekseninde yürütülecek yeni bir mücadelenin resmi başlangıcı olarak tarihe geçti.