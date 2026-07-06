video / Şehit Devrim Liderinin Pak ve Mukaddes Cenazesi İçin Cemkeran Camii’nde Hazırlıklar Tamamlanıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Devrimin şehit liderinin pak ve mukaddes cenazesinin yerleştirileceği alan, İran’ın Kum kentindeki Cemkeran Camii’nde hazırlanıyor. Yayınlanan görüntülerde, cami içinde tören düzeni için yapılan hazırlıklar ve cenazenin konulacağı özel bölümün düzenlenmesi görülüyor.

Cemkeran Camii’nde yürütülen hazırlıklar, şehit liderle vedalaşmak üzere bölgeye gelecek halk kitleleri için manevi bir atmosfer oluşturmayı hedefliyor. Tören alanında yapılan düzenlemeler, hem dini hassasiyetlere hem de halkın yoğun katılımına uygun şekilde gerçekleştiriliyor.

Direniş eksenine bağlı halk kesimleri için bu hazırlıklar, yalnızca bir cenaze merasiminin teknik düzenlemesi değil; devrimin şehit liderine duyulan sevgi, bağlılık ve vefanın sembolik bir yansıması olarak değerlendiriliyor.