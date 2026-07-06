Video / Poto : Kapılar Matem Yürüyüşüne Açıldı: ABNA’dan Şehit Lidere Halk Sevgisini Gösteren Özel Kareler

ABNA Haber Ajansı muhabiri, devrimin şehit lideri için düzenlenen büyük uğurlama törenine ilişkin özel görüntüler servis etti. Görüntülerde, milyonlarca yaslı insanın tören alanına doğru yürüdüğü sırada, güzergâh üzerindeki vatandaşların evlerinin kapılarını açarak halka hizmet ettiği görüldü.

Yaya olarak şehit liderin büyük veda merasimine katılmaya giden yaslı insanlar, yol boyunca halkın samimi desteğiyle karşılandı. Evlerini, imkânlarını ve gönüllerini matem yürüyüşüne katılanlara açan vatandaşlar, şehit liderin pak ve mukaddes cenazesini uğurlamaya giden kitlelere büyük bir fedakârlık ve muhabbetle hizmet sundu.

ABNA’nın objektifine yansıyan bu özel kareler, yalnızca büyük bir cenaze töreninin görüntüleri değil; aynı zamanda halkın şehit liderine duyduğu aşkın, vefanın ve bağlılığın açık bir göstergesi olarak dikkat çekti. Kapılarını yaslı halka açan vatandaşların bu davranışı, şehit liderin halkın kalbindeki yerini ve onun mirasına sahip çıkma iradesini bir kez daha ortaya koydu.

Milyonların katıldığı büyük uğurlama töreni, halkın gözyaşları, duaları ve dayanışmasıyla tarihi bir veda sahnesine dönüştü. ABNA muhabirinin özel görüntüleri ise bu vedanın en insani ve en dokunaklı yönünü, yani halkın birbirine hizmet ederek şehit liderine olan sevgisini göstermesini kayıt altına aldı