Video / ABNA Muhabirinden Özel Görüntüler: Milyonlarca Yaslı Halktan Şehit Lidere Büyük Veda 2

ABNA Haber Ajansı muhabiri, devrimin şehit lideri için düzenlenen büyük uğurlama merasiminden özel bir foto haber hazırladı. Tören alanından yansıyan karelerde, farklı şehirlerden gelen milyonlarca yaslı insanın, şehit liderle son kez vedalaşmak için meydanları doldurduğu görüldü.

Görüntülerde, halkın derin hüznü ve aynı zamanda güçlü bağlılığı dikkat çekti. Şehit liderin pak ve mukaddes cenazesinin geçiş güzergâhında toplanan kalabalıklar, dualar ve sloganlarla tarihi vedaya eşlik etti.

ABNA’nın özel görüntüleri, bu büyük merasimi yalnızca bir cenaze töreni olarak değil, aynı zamanda halkın şehit liderin yoluna, mirasına ve direniş çizgisine bağlılığını gösteren kitlesel bir vefa sahnesi olarak kayıtlara geçirdi