Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran’da devrimin şehit lideri için düzenlenen büyük uğurlama töreni, başkentin farklı noktalarında yoğun katılıma sahne oldu. ABNA Haber Ajansı’nın özel muhabiri tarafından çekilen görüntülerde, özellikle Tahran Musallası’na yakın metro istasyonlarında oluşan kalabalıklar dikkat çekti.
Video / ABNA Muhabirinden Özel Görüntüler: Musalla’ya Yakın Metro İstasyonlarında Şehit Lider Yoğunluğu
6 Temmuz 2026 - 19:27
News ID: 1836611
ABNA’nın özel muhabiri tarafından kaydedilen görüntüler, devrimin şehit lideri için düzenlenen büyük uğurlama töreni öncesinde Tahran Musallası’na yakın metro istasyonlarında büyük bir insan yoğunluğu yaşandığını gösterdi.
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