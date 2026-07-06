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Video / ABNA Muhabirinden Özel Görüntüler: Musalla’ya Yakın Metro İstasyonlarında Şehit Lider Yoğunluğu

6 Temmuz 2026 - 19:27
News ID: 1836611
Video / ABNA Muhabirinden Özel Görüntüler: Musalla’ya Yakın Metro İstasyonlarında Şehit Lider Yoğunluğu

ABNA’nın özel muhabiri tarafından kaydedilen görüntüler, devrimin şehit lideri için düzenlenen büyük uğurlama töreni öncesinde Tahran Musallası’na yakın metro istasyonlarında büyük bir insan yoğunluğu yaşandığını gösterdi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran’da devrimin şehit lideri için düzenlenen büyük uğurlama töreni, başkentin farklı noktalarında yoğun katılıma sahne oldu. ABNA Haber Ajansı’nın özel muhabiri tarafından çekilen görüntülerde, özellikle Tahran Musallası’na yakın metro istasyonlarında oluşan kalabalıklar dikkat çekti.

Görüntülerde, binlerce yaslı vatandaşın tören alanına ulaşmak için metro istasyonlarına akın ettiği görüldü. Şehit liderin pak ve mukaddes cenazesini uğurlamak isteyen halk, sabahın erken saatlerinden itibaren toplu taşıma noktalarında yoğunluk oluşturdu.

Musalla çevresindeki metro istasyonlarında yaşanan bu hareketlilik, halkın şehit lidere duyduğu sevgi, bağlılık ve vefanın güçlü bir yansıması olarak değerlendirildi. Kalabalıkların düzenli şekilde tören alanına yönelmesi, büyük uğurlama merasimine katılımın ne kadar geniş çaplı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

ABNA muhabirinin özel görüntüleri, tarihi vedanın yalnızca tören alanında değil, Tahran’ın metro istasyonlarında ve ulaşım hatlarında da derin bir halk hareketliliğine dönüştüğünü gözler önüne serdi.

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