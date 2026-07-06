Video / ABNA Muhabirinden Özel Görüntüler: Musalla’ya Yakın Metro İstasyonlarında Şehit Lider Yoğunluğu

Görüntülerde, binlerce yaslı vatandaşın tören alanına ulaşmak için metro istasyonlarına akın ettiği görüldü. Şehit liderin pak ve mukaddes cenazesini uğurlamak isteyen halk, sabahın erken saatlerinden itibaren toplu taşıma noktalarında yoğunluk oluşturdu.

Musalla çevresindeki metro istasyonlarında yaşanan bu hareketlilik, halkın şehit lidere duyduğu sevgi, bağlılık ve vefanın güçlü bir yansıması olarak değerlendirildi. Kalabalıkların düzenli şekilde tören alanına yönelmesi, büyük uğurlama merasimine katılımın ne kadar geniş çaplı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

ABNA muhabirinin özel görüntüleri, tarihi vedanın yalnızca tören alanında değil, Tahran’ın metro istasyonlarında ve ulaşım hatlarında da derin bir halk hareketliliğine dönüştüğünü gözler önüne serdi.