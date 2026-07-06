Video / ABNA’dan Özel Görüntüler: Şehit Liderin Uğurlanmasında Kadınlardan Görkemli Katılım

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran’da devrimin şehit lideri için düzenlenen büyük uğurlama töreni, halkın farklı kesimlerinden geniş katılımla devam ederken, ABNA Haber Ajansı’nın özel muhabiri tarafından çekilen görüntülerde kadınların tören alanındaki güçlü varlığı dikkat çekti.

İmam Humeyni Musallası’nda kaydedilen özel görüntülerde, çok sayıda kadının şehit liderin pak ve mukaddes cenazesini uğurlamak için alanda toplandığı görüldü. Ellerinde bayraklar ve pankartlarla törene katılan kadınlar, dualar, gözyaşları ve sloganlarla şehit lidere olan bağlılıklarını ortaya koydu.

Kadınların bu yoğun katılımı, halkın şehit liderle kurduğu derin manevi bağın önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi. Törende yer alan kadınlar, yalnızca bir veda merasimine katılmakla kalmadı; aynı zamanda şehit liderin yoluna, mirasına ve direniş çizgisine sahip çıkma iradesini de güçlü biçimde yansıttı.

ABNA muhabirinin objektifine yansıyan bu özel kareler, İmam Humeyni Musallası’ndaki tarihi vedanın en etkileyici sahnelerinden birini oluşturdu. Kadınların vakur, kararlı ve coşkulu katılımı, şehit liderin halkın kalbindeki yerini bir kez daha gözler önüne serdi.