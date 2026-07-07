İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ne halk ne ordu tehditlerden yılmaz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, şehit liderin cenaze törenine katılımının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Arakçi, “Milyonlarca gururlu İranlı, birlik ve beraberlik içinde bir araya gelerek Ayetullah el-Uzma Hamanei’ye ve onun kalıcı mirasına saygılarını sundu. Ne onlar ne de cesur silahlı kuvvetlerimiz hiçbir tehditten korkuya kapılmaz” ifadelerini kullandı.

Bakan Arakçi paylaşımında ayrıca, mutabakat zaptının 13. maddesine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: “13. madde tamamen açık ve nettir: İran’a yönelik tehditler devam ettiği sürece, nihai bir anlaşmaya varmak için müzakereler başlatılmayacaktır. İmzanıza sadık kalın.”

Irakçi’nin bu açıklaması, bölgedeki gerilimin tırmandığı ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi. Dışişleri Bakanı’nın vurgusu, Tahran yönetiminin tehditlere karşı tavizsiz duruşunu ve müzakere şartlarını net bir şekilde ortaya koyması olarak yorumlandı.