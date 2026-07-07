Tahran'da tarihi kalabalık: 23 milyon yolcu kaydedildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Muhsin Hermezi, üç gün süren şehit liderin uğurlama ve cenaze törenleri boyunca toplu taşıma istatistiklerini paylaştı. Hermezi, metro, otobüs ve taksiyle 23 milyon 715 bin yolcunun taşındığını belirterek, bu hizmet hacminin Tahran ulaşım tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir seviyede olduğunu ifade etti.

Hermezi, metro hizmetlerine ilişkin olarak, Tahran metrosu tarihinde ilk kez kesintisiz 24 saat hizmet verildiğini ve bu üç gün içinde metroyla taşınan yolcu sayısının 14 milyonu aştığını söyledi. Metro işletme şirketi çalışanlarının özverili çalışmalarına teşekkür eden Hermezi, çok yüksek yolcu yoğunluğuna rağmen metro ağında herhangi bir kaza veya aksaklık yaşanmadığını, hizmetlerin eksiksiz ve güvenli bir şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.

Hermezi, bu dönemde ulaşımda kırılan rekorlara dikkat çekerek, üç gün içinde 14 milyon 638 bin 833 kişinin metrodan yararlandığını ve toplamda 23 milyon 715 bin yolcunun taşındığını açıkladı. Ayrıca otobüs filosunun da yoğun şekilde çalıştığını belirten Hermezi, Tahran Belediyesi ve komşu illerin iş birliğiyle 3 bin 600’ün üzerinde otobüsün vatandaşların hizmetine sunulduğunu ve bu filoyla yaklaşık 9 milyon sefer gerçekleştirildiğini söyledi.

Taksi filosunun performansına da değinen Hermezi, yaklaşık 1500 taksi ve minibüsün gönüllü olarak besleme hatlarında ve tören alanına giden güzergâhlarda hizmet verdiğini belirtti. Bu araçların vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmada önemli rol oynadığını kaydeden Hermezi, taksi ve minibüslerle yaklaşık 600 bin sefer yapıldığını ifade etti.