İran Meclis Başkanı: Dünya İslam Devrimi'nin kalıcı olduğunu gördü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, şehit liderin cenaze törenleri vesilesiyle yayımladığı mesajda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Galibaf mesajında, şehit liderin kaybının acısının, İslam dünyasının başkenti konumundaki Tahran'daki son törenlerle birlikte bir hamle ve bilinç gösterisine dönüştüğünü, bunun da İran İslam Cumhuriyeti ve İslam dünyasının kesin zaferine doğru ilerleyişi hızlandırdığını belirtti.

İran Meclis Başkanı, 47 yıldır devrimin öncüsü ve destekçisi olan halkın, son dört aydır her gece "Kahrolsun Amerika, Kahrolsun İsrail" nidalarıyla şehit liderin katillerine karşı nefret ve öfkesini haykırdığını ve intikam talep ettiğini ifade etti. Galibaf, ilahi vaadin kesin olduğunu, İran topraklarına saldıranların ve bu toprakların şehitlerinin, özellikle de ümmetin liderinin katillerinin, eylemlerinin cezasını çekeceğini vurguladı.

Kalibaf mesajında, emperyalist güçlerden alınacak son intikam adımının Kudüs'ün özgürleşmesiyle gerçekleşeceğini açıkça dile getirdi. Halkın, liderlerini uğurladıktan sonra, son dört ayda olduğu gibi Rehber Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamanei'ye biat etmek üzere ellerini uzattığını kaydeden Galibaf, bu halkın kıymetinin bilinmesi gerektiğini ve onların imam ve şehitlerin aydınlık yolunda bir adım geri dönmediklerini belirtti.

İran Meclis Başkanı, dünyanın bugün İslam Devrimi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kalıcı ve ölümsüz olduğunu, bu halkın desteğiyle hiçbir çıkmazın ve yenilginin söz konusu olmadığını anladığını ifade etti.

Kalibaf, bu milletin Hüseyin (a.s.) ekolünden geldiğini ve devrimin imamları tarafından yetiştirildiğini, şehit liderin 37 yıllık liderlik döneminde sadece cihat ve mücadele ruhunu korumakla kalmayıp, aynı zamanda dünyadaki zorbalara karşı yapısal ve sağlam bir şekilde durduğunu söyledi.

Galibaf sözlerini, halkın kıymetinin bilinmesi gerektiğini ve haklarının iadesi için hiçbir çabadan kaçınılmaması gerektiğini belirterek tamamladı. Bu kapsamda, ülke savunmasından diplomasi ve müzakerelere, ekonomik ve yaşamsal konuların çözümüne kadar her alanda çalışacaklarını ifade eden Kalibaf, şehit liderin ve Dini Lider'in tavsiyelerine uygun olarak, yetkililerin halk için kesintisiz ve etkili çalışmalarının hayata geçirilmesi temennisinde bulundu.