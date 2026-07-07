El Cezire: Şehit İmam'a veda, yalnızca yas değil, siyasi mesajlarla doluydu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: El Cezire televizyonunun web sitesi, İran'ın şehit liderinin cenaze törenlerine ilişkin kapsamlı bir analiz yayımladı. El Cezire, törenlerin geniş halk katılımıyla birlikte hesaplı bir siyasi ve dini ön hazırlık niteliği taşıdığını belirtti.

Haberde, törenlerin üç aşamalı olarak planlandığı vurgulandı: Cuma günü resmi taziye ve yabancı heyetlerin katılımı, Cumartesi günü Tahran'daki İmam Humeyni Musallası'nda halka açık veda, Pazar günü ise Ayetullah Cafer Subhani'nin kıldırdığı cenaze namazı. El Cezire, bu üç aşamanın sırasıyla devlet-dış ilişkiler, halk ve dini ritüel boyutlarını kapsadığını ve törenlerin siyasi ile dini unsurları ustaca harmanladığını kaydetti.

İlk gün, yabancı heyetlerin resmi katılımının öne çıkan özellik olduğu belirtildi. Siyasi ve diplomatik heyetlerin Cuma sabahından itibaren Tahran'a gelerek şehit liderin naaşına saygı duruşunda bulunması, törenlere uluslararası boyut kazandırdı. El Cezire, bu durumun yalnızca protokol meselesi olmadığını, aynı zamanda İran yönetiminin şehit liderin ardından büyük ölçekli resmi bir etkinliği organize etme ve yönetme kapasitesine sahip olduğunu gösterdiğini ifade etti.

İkinci gün, İran medyasının "halkın şehit liderle son vedası" olarak nitelendirdiği tören, Tahran'daki İmam Humeyni Musallası'nda başladı ve iki gün boyunca ülkenin dört bir yanından gelen büyük kalabalıkların katılımıyla devam etti. El Cezire, bu aşamada sembollerin, pankartların, fotoğrafların ve sloganların ön plana çıktığını belirtti.

El Cezire, İran siyasi kültüründe Musalla'nın yalnızca yas yeri değil, aynı zamanda Cuma namazı, önemli etkinlikler ve resmi konuşmaların iç içe geçtiği bir siyasi ve dini faaliyet alanı olduğuna dikkat çekti. Halka açık veda gününde görsellerin, metinler ve konuşmalar kadar önemli olduğu vurgulandı. Tabutların merkezi bir noktaya yerleştirildiği, kırmızı bayrakların sergilendiği ve sloganların intikam çağrısı yaptığı belirtildi.

Haberde, kırmızı bayrakların yükseltilmesinin özellikle dikkat çekici olduğu ifade edildi. Bu bayrakların İran siyasi ve dini kültüründe yalnızca yasın ötesinde bir anlam taşıdığı, çoğunlukla henüz intikamı alınmamış kan kavramıyla ve şehitlik ile adaletsizliğe karşı direniş anlatısıyla ilişkilendirildiği kaydedildi. El Cezire, cenaze törenlerinin sessiz bir veda olarak değil, direniş söyleminin yeniden üretildiği bir alan olarak göründüğünü; bayrakların, sloganların ve tabut görüntülerinin iç içe geçerek şehit liderin ölümünün bir dönemin sonu değil, aksine devamının habercisi olduğu anlatısını güçlendirdiğini belirtti.