Reuters: Ayetullah Hamanei'nin cenazesi ABD ve İsrail'e karşı açık bir halk mesajıydı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Reuters haber ajansı, İran'ın şehit liderinin cenaze törenlerine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yayımladı. Reuters, törenlerin sadece ulusal bir veda olmadığını, aynı zamanda ABD ve İsrail rejimine yönelik açık bir halk mesajı niteliği taşıdığını belirtti.

Haberde, Washington ve Tel Aviv'in İran İslam Cumhuriyeti'ni teslim almaya yönelik çabalarının, halkın törenlere gösterdiği yoğun katılım ve birlik mesajı karşısında başarısızlığa uğradığı vurgulandı. Reuters, bu durumun, İran halkının dış baskılara karşı direniş kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Reuters'in bölgesel yetkililer ve analistlere dayandırdığı haberde, cenaze törenlerinin sembolik olarak direniş ve dayanıklılık görüntüleriyle dolu olduğu ve bu görüntülerin Tahran'ın müzakere masasındaki stratejik duruşunun temelini oluşturduğu kaydedildi. Analistler, törenlerin Tahran'a, direniş gücünü diplomatik müzakerelerde bir baskı aracına dönüştürme imkanı sağladığını belirtti.

Reuters ayrıca, bu kitlesel katılımın İran'ın iç siyasi dayanıklılığını ve liderlik değişimine rağmen sistemin istikrarını koruma kapasitesini uluslararası kamuoyuna gösterdiğine dikkat çekti.