Epstein skandalı yeniden gündemde: ABD'de Senato adayının cinsel saldırı suçu ortaya çıktı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tasnim Haber Ajansı'nın New York Post gazetesine dayandırdığı habere göre, Jenny Rasico adlı Amerikalı bir kadın, Maine eyaletinde Cumhuriyetçi Parti'nin Senato adayı Graham Blattner'i cinsel saldırıyla suçladı. Rasico'nın iddiasına göre Blattner, 2021 yılında bir gece kadının rızası olmaksızın evine girerek kendisine cinsel saldırıda bulundu.

Rasico, Blattner ile daha önce sosyal medya üzerinden tanıştığını ancak olay günü adayın rızası dışında evine girdiğini ve saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Kadın, olayı o dönemde polise bildirmediğini ancak psikoterapistini ve bazı yakınlarını durumdan haberdar ettiğini, ayrıca iddiasını doğrulayan mesaj ve yazışmaların bulunduğunu belirtti.

Rasico'nun adı daha önce New York Times gazetesinin Blattner hakkındaki bir haberinde yer almıştı ancak o dönemde iddianın cinsel saldırı boyutuna atıfta bulunulmamıştı.

Haberin devamında, ABD'deki cinsel ve etik skandallara ilişkin genel bir değerlendirmeye yer veriliyor. Bu bağlamda, Jeffrey Epstein'a ait özel adada yaşanan skandal hatırlatılıyor. Üç on yıl önce başlayan süreçte, "Little St. James" adası, Amerikalı ve Batılı siyaset, iş dünyası, sanat, teknoloji ve bilim dünyasından tanınmış isimlerin, kamuoyu ve medyadan uzakta, yasadışı ve ahlaksız eğlenceler düzenlediği bir mekan olarak öne çıktı.

Adanın sahibi Jeffrey Epstein'ın, reşit olmayan kız çocuklarını kaçırarak ünlü konuklara sunduğu iddia ediliyor. Epstein, mağdurların şikayetleri üzerine birkaç kez yargı sürecine dahil olsa da, ABD'nin en üst düzey yetkilileriyle olan geniş ilişki ağı sayesinde her seferinde soruşturmadan sıyrıldı ve faaliyetlerine devam etti. Ancak kurban sayısı arttıkça, Epstein Haziran 2019'da cinsel ticaret suçlamasıyla tutuklandı. Yaklaşık bir ay sonra ise hücresinde nadir görülen bir şekilde intihar ettiği duyuruldu.