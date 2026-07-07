Irak: Necef ve Kerbela'da cenaze töreni için tüm önlemler tamamlandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak'taki Koordinasyon Çerçevesi ittifakı, dün Bedr Örgütü Genel Sekreteri Hadi el-Amiri'nin ofisinde gerçekleştirilen toplantıda, İran'ın şehit liderinin cenaze törenlerine ilişkin resmi ve halk düzeyinde alınan önlemleri ele aldı. Başbakan Ali ez-Zeydi'nin de katıldığı toplantıda, törenlerin düzenlenmesine yönelik koordinasyon çalışmaları masaya yatırıldı.

Toplantıda, Irak'ın farklı kesimlerinden halkın, şehit liderin İslam ümmetinin önemli meselelerine verdiği desteğe duyulan minnettarlığı göstermek amacıyla cenaze törenlerine geniş katılım sağlaması çağrısında bulunuldu.

Öte yandan Irak Güvenlik Bilgilendirme Birimi Başkanı Sa'd Maan, şehit liderin naaşının Kerbela ve Necef'te düzenlenecek törenleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Maan, cenaze töreni güzergâhının Sadrın Köprüleri'nden İmam Ali Türbesi'ne kadar 6 kilometre uzunluğunda olacağını ve bu güzergâhta 351 Hüseyni kervanının görev alacağını açıkladı.

Maan ayrıca, törenlere 600'den fazla Arap ve yabancı gazetecinin katılacağını belirterek, 3 binden fazla Iraklı, Arap ve yabancı medya mensubunun da törenleri takip edeceğini söyledi.