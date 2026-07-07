Rus kanalı RT: Milyonlarca insan İslam Devrimi'ne destek veriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Russia Today televizyonunun Arapça yayını Russia Today Al-Arabiya, İran'ın şehit liderinin cenaze törenlerine geniş yer ayırdı. Rus kanalı, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Kum kentindeki Cemkeran Camii'nde şehit liderin naaşı için veda töreni hazırlıklarının yapıldığını ve törene Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın oğlunun da katıldığını bildirdi.

Haberde, milyonlarca İranlının son günlerde şehit liderlerinin naaşını uğurladığı vurgulandı. Ayrıca, Necef kentinde de halk gruplarının, naaşın Kum'dan Necef'e getirilmesiyle birlikte milyonlarca ziyaretçiyi karşılamak için hazırlık ve hizmet çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Russia Today Al-Arabiya, dünya medyasının da bugün, geçtiğimiz günlerde olduğu gibi Kum'daki cenaze törenlerini canlı olarak takip ettiğini kaydetti. Kanal, törenlerin uluslararası basında geniş yankı bulduğuna dikkat çekti