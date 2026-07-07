Şam’da peş peşe patlamalar: Macron'un otelinin yakınında gerçekleşti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yerel basına yansıyan haberlere göre başkent Şam’ın en işlek caddelerinden birinde bir minibüse ve bir çöp konteynerine yerleştirilen bomba infilak etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarıldı.