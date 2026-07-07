Lübnan-İsrail arasındaki ihanet anlaşması da ihlal edildi: 65 Lübnanlı şehit oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tasnim Haber Ajansı'nın El-Ahbar gazetesine dayandırdığı habere göre, 26 Haziran'da Lübnan temsilcisi ile İsrail rejimi arasında imzalanan "çerçeve anlaşması", yalnızca 10 gün içinde İsrail rejimi tarafından onlarca kez ihlal edildi.

Kaynaklara göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevaf Selam, anlaşmanın mecliste onaylanmamasını önlemek için konuyu Bakanlar Kurulu'na getirmeme konusunda anlaşırken, İsrail'in tekrarlayan saldırıları karşısında Lübnan'ın anlaşmadan herhangi bir kazanım elde edemediği görülüyor. Anlaşmada, işgal altındaki topraklardan çekilme ve saldırıların durdurulmasına ilişkin ne sözlü bir güvence ne de somut bir süreç bulunuyor.

Haberde, dosyaya ilişkin saha araştırmalarının da geliştiği ve İsrail düşmanının, Hizbullah'ı tasfiye etme fırsatı olduğu gerekçesiyle ABD'nin Lübnan'a karşı askeri operasyonları yeniden başlatma konusunda onayını almaya çalıştığı belirtildi.

26 Haziran ile 6 Temmuz arasındaki saha gelişmeleri, siyasi veya askeri bir ateşkes değil, Tel Aviv'in istikrarlı askeri operasyon modelinin devamı niteliğinde. Lübnan Sağlık Bakanlığı ve bağımsız kaynakların verilerine göre, anlaşmanın yürürlüğe girdiği ilk 10 günde Lübnan'da yaklaşık 65 kişi hayatını kaybetti, 110 ila 170 kişi yaralandı. Bu sürede, güney bölgelerindeki sivil ve tarım alanları, çatışma kurallarında herhangi bir değişiklik olmaksızın ve İsrail'in saldırgan tutumunu kontrol altına alacak hiçbir belirti olmadan hedef alınmaya devam etti.

Saha verileri, aynı dönemde hava saldırıları, yerel topçu atışları, askeri hareketlilik ve sınırlı ihlaller dahil olmak üzere 180 ila 230 arasında ihlal kaydedildiğini gösteriyor. İsrail rejimi, bu süre zarfında, belirli bir zaman sınırı belirtmeksizin, güney Lübnan'daki "güvenlik bölgelerinde" ve Hermon Dağı eteklerinde askeri varlığını sürdürme niyetini fiilen duyurdu. Bu durum, anlaşmanın doğasına ilişkin temel bir sorun teşkil ediyor ve İsrail ordusunun Lübnan topraklarından çekilmesini durdurma veya organize etme taahhüdünün bulunmadığını gösteriyor. İsrail Başbakanı ve Savaş Bakanı, bu bağlamda, İsrail ordusunu "stratejik bir gereklilik" olarak, gelecekteki herhangi bir tehdidi önleme bahanesiyle koruyacaklarını vurguladı.

Tüm bu koşullara rağmen, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn her gün, anlaşmanın İsrail güçlerinin Lübnan topraklarındaki varlığına herhangi bir meşruiyet tanımadığını ve amacın, Lübnan ordusunun güneyde tam yetki kullanmasını sağlayacak kademeli bir çekilme süreci oluşturmak olduğunu iddia ediyor.