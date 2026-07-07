Kudüs Gücü Komutanı Kaani: Irak'taki tören iki milletin ABD'ye karşı birlikteliğini güçlendirecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, şehit liderin Irak'taki cenaze törenine ilişkin bir mesaj yayımladı. Kaani mesajında, Irak'taki törenin iki ülke halklarının ABD'ye karşı ortak duruşunu güçlendireceğini vurguladı.

Kaani'nin mesajının tam metni şu şekilde:"İslam Devrimi'nin şehit liderinin cenaze töreninin Irak'ta düzenlenmesi talebi ve bu tarihi olay için Irak hükümeti ve halkı tarafından yapılan kapsamlı planlama, iki büyük millet olan Irak ve İran arasındaki manevi bağın derinliğini tüm dünyaya göstermektedir.

Şehit liderin, büyük Irak halkına verdiği destek ve değerli merciinin sahaya çıkması, Şehit Süleymani'nin fedakar Iraklı gençlerle birlikte DEAŞ ve saldırgan ABD'ye karşı mücadelesini başlattı. Nitekim bu mücadele, suçlu Trump'ın iki milletin kahramanını Haşdi Şabi Komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte şehit etmesiyle sonuçlandı.

Şehit liderimizin Irak'taki eşsiz cenaze töreni, tıpkı Şehit Süleymani ve Ebu Mehdi'nin görkemli törenleri gibi, iki milletin ABD entrikalarına karşı kenetlenmiş yumruklarını daha da güçlendirecek ve kan davası kırmızı çizgisini daha belirgin hale getirecektir."