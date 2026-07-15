Devrim Muhafızları’ndan Kuveyt’teki ABD Tesislerine Saldırı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Operasyon kapsamında hedeflerin imha edildiği belirtilirken, iddialara ilişkin uydu görüntüleri de paylaşıldı. Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, söz konusu tesislerin ABD askeri lojistiğinde önemli bir yere sahip olan KGL şirketine ait olduğu ve düzenlenen saldırıyla bu alanların kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi.