El-Meyadin Analizi: İran’a Yönelik Baskının Arka Planı Çok Katmanlı Strateji

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: El-Meyadin’de yer alan değerlendirmede, İran’a yönelik mevcut baskı ortamının kökeninin ani tırmanmalara değil, yıllara yayılan planlı ve çok boyutlu bir yıpratma stratejisine dayandığı belirtildi. Analize göre bu süreç, ekonomik baskıdan güvenlik hamlelerine, psikolojik operasyonlardan diplomatik girişimlere kadar farklı alanlarda yürütülen eş zamanlı yöntemlerle şekillendi.

Yayımlanan incelemede, Direniş Ekseni olarak adlandırılan yapının söz konusu baskı döneminde kurumsal ve operasyonel uyum sergileyerek varlığını sürdürdüğü vurgulandı. Ayrıca, bu yapıların caydırıcılık kapasitesini artıran unsurların, bölgedeki güç dengelerini etkileyen önemli faktörlerden biri hâline geldiği ifade edildi.

Analiz, mevcut baskı ve çatışma dinamiklerinin önümüzdeki dönemde de bölgesel gelişmeleri yakından etkilemeye devam edeceği değerlendirmesiyle son buldu.