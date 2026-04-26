El-Meyadin Analizi: İran’a Yönelik Baskının Arka Planı Çok Katmanlı Strateji

26 Nisan 2026 - 18:30
News ID: 1806691
El-Meyadin’de yayımlanan analizde, İran’a yönelik baskı ve çatışma sürecinin ani bir gelişme değil, uzun yıllara yayılan çok katmanlı bir yıpratma stratejisinin sonucu olduğu; Direniş Ekseni’nin ise bu süreçte uyum ve caydırıcılık kapasitesiyle ayakta kaldığı ifade edildi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: El-Meyadin’de yer alan değerlendirmede, İran’a yönelik mevcut baskı ortamının kökeninin ani tırmanmalara değil, yıllara yayılan planlı ve çok boyutlu bir yıpratma stratejisine dayandığı belirtildi. Analize göre bu süreç, ekonomik baskıdan güvenlik hamlelerine, psikolojik operasyonlardan diplomatik girişimlere kadar farklı alanlarda yürütülen eş zamanlı yöntemlerle şekillendi.

Yayımlanan incelemede, Direniş Ekseni olarak adlandırılan yapının söz konusu baskı döneminde kurumsal ve operasyonel uyum sergileyerek varlığını sürdürdüğü vurgulandı. Ayrıca, bu yapıların caydırıcılık kapasitesini artıran unsurların, bölgedeki güç dengelerini etkileyen önemli faktörlerden biri hâline geldiği ifade edildi.

Analiz, mevcut baskı ve çatışma dinamiklerinin önümüzdeki dönemde de bölgesel gelişmeleri yakından etkilemeye devam edeceği değerlendirmesiyle son buldu.

