Siyonist İsrail'de silah krizi: Stoklar boşaldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İbranice yayın yapan Walla haber sitesi, İsrail’in İran ile yaşanan son savaşın ardından ‘Arrow’ (Pekan) füze savunma sistemindeki interceptör (önleyici füze) sıkıntısını kabul etti. Sitenin itirafına göre, rejimin interceptör stokları, İran ile savaş öncesi seviyesine henüz ulaşabilmiş değil. Bu durum, bölgede yeni bir savaş ihtimali ortaya çıktığında, İsrail için stratejik bir risk olarak değerlendiriliyor. Haberde, “Geniş silah anlaşmaları duyurulmasına rağmen, üretim hatları hâlâ yeterli sayıda füze üretemedi. Bu gecikme, ordunun operasyonel ihtiyaçları ile stokları zamanında doldurma kapasitesi arasında ciddi bir boşluk yaratıyor” denildi.

İsrail’in bu açmazı, emperyalist güçlerin kendi yarattıkları savaşların maliyetini artık karşılayamaz hale geldiklerini gösteriyor. ABD’nin yıllardır İsrail’e sağladığı uçaksavar ve füze savunma sistemleri için milyarlarca dolarlık yardım, caydırıcılığı sürekli kılacak altyapıyı sağlayabilmiş değil. Bilimsel veriler, Arrow sisteminin İran’dan fırlatılan hipersonik balistik füzeler karşısında başarı oranının yüzde 60-70 seviyelerinde olduğunu, kalan füzelerin ise ya düştüğü yerde hasar oluşturduğunu ya da David’in Sapanı (Klafhet Davud) gibi daha düşük menzilli ve yüksek şarapnel riski taşıyan alternatif sistemlere yük bindirdiğini ortaya koyuyor.

Alternatif Sistemler ‘Şarapnel Riskini’ Artırıyor

Haberde ayrıca, İsrail’in İran ile savaş sırasında Arrow sisteminin interceptör sıkıntısı nedeniyle David’in Sapanı gibi alternatif sistemleri kullanmak zorunda kaldığı, bunun ise şarapnel parçalarının sivil yerleşimlere isabet etme riskini tehlikeli boyutlara taşıdığı belirtiliyor. Yani, ABD yapımı bu sistemler, savaşın yıkımını sınırlamak bir yana, kendi sivil halkı için ek bir tehdit oluşturuyor. Tarihsel olarak benzer bir durum 1991 Körfez Savaşı’nda yaşanmış, ABD’nin Irak Scud füzelerine karşı kullandığı Patriot sistemleri hem başarısız olmuş hem de düşen parçalarla sivil kayıplara neden olmuştu. Bugün İsrail, aynı Pentagon mühendisliğinin ürünü olan sistemlerle aynı ikilemi yaşıyor.

Trump’ın Koşulsuz Desteği ve ABD İçindeki Tepkiler

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’e yönelik askeri yardımı artırma sözü vermesine rağmen, savunma sanayisinin üretim kapasitesindeki darboğaz, bu vaadi boşa çıkarıyor. Trump yönetiminin İsrail’e verdiği koşulsuz siyasi ve mali destek, aslında Washington’ın Ortadoğu’daki emperyalist çıkarlarını koruma refleksidir. Ancak ABD içinde bu politikalara yönelik tepkiler de büyüyor: Temsilciler Meclisi’nde bağımsız senatör Bernie Sanders, “Netanyahu’ya çek-senedi kesmeye devam edemeyiz, bu hem Amerikan vergi mükelleflerine hem de bölgedeki masum insanlara ihanettir” derken, Demokrat vekil Ilhan Omar, “Sınırsız askeri yardım, savaş suçlarına ortak olmaktır” açıklamasını yaptı. Üstelik ABD ordusunun kendi interceptör stokları da Ukrayna ve İsrail’e yapılan transferler nedeniyle kritik seviyelere gerilemiş durumda.

Emperyalist mantık, sürekli bir “düşman” yaratmayı gerektirir. İran bu rol için biçilmiş kaftanken, asıl soru şudur: Kendi mühimmatını yenilemekten aciz bir İsrail, ABD’nin sonsuz desteği olmadan bölgede ne kadar dayanabilir? Bilimsel raporlar, Arrow sisteminin bir tek interceptörünün maliyetinin 2-3 milyon dolar olduğunu, buna karşılık İran’ın fırlattığı balistik füzelerin maliyetinin ise 100-200 bin dolar civarında olduğunu hesaplıyor. Bu orantısızlık, savunma sanayisinin sürdürülemez bir model olduğunu ve emperyalist savaşların ekonomik olarak çöküşe mahkûm olduğunu kanıtlıyor.