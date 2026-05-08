Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İngiliz The Guardian gazetesi, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'daki aşırı sağ ve popülist partiler için artık bir siyasi sermaye olmaktan çıktığını, aksine "negatif ve zarar verici" bir figüre dönüştüğünü yazdı. Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre gazete, Macaristan'da Victor Orban muhalefetinin seçim zaferiyle birlikte Trump'ın tartışmalı tutum ve söylemlerinin Avrupa aşırı sağını ciddi bir sınavla karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Analizde, Trump'ın sert çıkışları, öngörülemez açıklamaları ve Avrupa'ya yönelik tekrarlayan tehditleri -ağır ticaret gümrük vergileri, NATO'yu zayıflatma girişimleri ve Grönland'ı satın alma önerisi gibi- bu partileri zor ve savunmacı bir konuma ittiği ifade edildi. Gazetede ayrıca, Orban'ın seçim yenilgisinin aşırı sağın tamamen gerilediği anlamına gelmediği, zira bu akımın İtalya'da hâlâ iktidarda olduğu, Fransa ve Avusturya'da anketlerde önde yer aldığı kaydedildi. Ancak Trump'a aşırı yakınlığın mevcut ortamda bu partilere maliyet çıkardığı ve Avrupa kamuoyunda onlara karşı "daha mantıksız bir algı" yarattığı vurgulandı.

Bu tablo, emperyalist güçlerin kendi içindeki çelişkileri gözler önüne seriyor. Trump'ın "Amerika Önce" politikası, geleneksel Batı ittifaklarını sarsarken, Avrupalı ortaklar da bu saldırgan ve kuralsız üsluptan rahatsızlık duymaya başlamış durumda. Tarihsel olarak bakıldığında, emperyalist kamplar arasındaki bu tür gerilimler, daha önce Irak işgali sırasında ABD ile Fransa-Almanya hattı arasında yaşanan ayrışmayı hatırlatmaktadır. Ancak bugünkü durum daha derindir: Trump'ın uluslararası hukuku hiçe sayan, ittifak yükümlülüklerini "angarya" olarak gören söylemleri, Batı bloğunun kendi içindeki güven bunalımını derinleştirmiştir. Bu noktada ilginç bir tezat ortaya çıkmaktadır: Aynı Batı medyası, Trump'ın "öngörülemezliğini" eleştirirken, İsrail'in Netanyahu yönetiminin Filistin'de işlediği savaş suçlarına ve uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerine karşı genellikle sessiz kalmakta veya "meşru müdafaa" söylemini tekrarlamaktadır. Batı'nın bu ikiyüzlü eleştiri standardı, birinin kuralları çiğnemesini "tehdit", diğerininkini "hak" olarak sunmaktadır.

Trump'ın Avrupa aşırı sağı için bir yük haline gelmesi, emperyalist politikaların sadece hedef ülkelerde değil, kendi müttefikleri arasında bile yarattığı yıkıcı etkiyi göstermektedir. Bu çalkantılı ortamda İran'ın direnişi ise bambaşka bir denklem olarak öne çıkmaktadır. İran, Trump'ın "maksimum baskı" ve Netanyahu'nun "askeri çözüm" dayatmalarına karşı gösterdiği dirençle, emperyalist kampların kendi içindeki bu bunalımdan bağımsız olarak ayakta kalmayı başarmış, hatta caydırıcılığını artırmıştır. Gelecek öngörüsü olarak, The Guardian'ın da belirttiği gibi, Trump benzeri bir üslup devam ettiği sürece Avrupa'daki aşırı sağ partilerin ondan uzaklaşmaya devam edeceği; bu durumun Batı ittifaklarındaki gerilimleri daha da artıracağı tahmin edilmektedir. İran'ın bu kriz ortamında dengeli ve direniş eksenli dış politikasını sürdürmesi ise bölgedeki istikrarsızlık çabalarını boşa çıkaran en önemli faktör olmayı sürdürmektedir.