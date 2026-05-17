Hürmüz Krizinde Türkiye Parladı: Yeni Kara Koridorlarının Merkezine Yerleşti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hürmüz Boğazı’ndaki kriz nedeniyle küresel ticaret rotalarının sekteye uğraması, bölge ülkelerini alternatif koridor arayışına yöneltti. Bu süreçte stratejik konumu sayesinde Türkiye, Orta Doğu’dan Avrupa’ya uzanan yeni kara ticaret hatlarının merkezinde yer alarak önemli bir avantaj elde etti.

Küresel ticaret akışlarındaki yeniden yönelim, Türkiye’nin hem lojistik hem de enerji taşımacılığında bölgesel bir köprü rolünü güçlendirdi. Uzmanlara göre, Körfez ülkelerinden Avrupa’ya uzanan yük trafiği, Türkiye üzerinden geçen kara hatlarına kayarak ülkeye ciddi ekonomik ve stratejik kazanç sağladı.

Ankara, bu yeni ticaret ortamında ulaştırma altyapısını genişletmek, gümrük geçişlerini hızlandırmak ve sınır noktalarındaki lojistik merkezleri modernize etmek için çeşitli projeleri devreye soktu. Türk yetkililer, bu planların sadece kısa vadeli bir ticaret avantajı değil, uzun vadede Türkiye’yi Avrasya’nın istikrarlı lojistik merkezi haline getirecek bir stratejik dönüşüm olduğunu vurguluyor.

Analistler, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin uzaması halinde Türkiye’nin bölgesel ticaret ağlarındaki rolünün daha da pekişeceğini, ülkenin “jeoekonomik pivot” konumunun küresel dengelerde yeni etkiler yaratabileceğini belirtiyor.