İran-ABD müzakerelerinde son durum: Amerikan tarafı hareketsiz kaldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti sonrasında hem Batı Asya’da hem de Doğu Asya’da jeopolitik gerilimlerin eş zamanlı biçimde tırmanması, İran dosyasını Washington açısından yeniden en karmaşık stratejik başlıklardan biri haline getirdi. Amerikan siyasi çevrelerinde giderek daha fazla dile getirilen “stratejik çıkmaz” değerlendirmeleri, ABD’nin İran karşısında askeri baskı, diplomatik uzlaşı ya da dosyayı askıya alma seçeneklerinin hiçbirinde net bir üstünlük sağlayamadığını ortaya koyuyor. Uzmanlara göre bu durum, son yirmi yılda ABD’nin Afganistan ve Irak’ta yürüttüğü maliyetli müdahaleci politikaların ardından ortaya çıkan yapısal yıpranmanın yeni bir yansıması niteliğinde değerlendiriliyor.

ABD’li Demokrat Senatör Chris Murphy’nin, İran ile olası bir savaşın “çıkmaz değil, ABD için bir felaket olacağı” yönündeki açıklaması da Washington’daki endişelerin boyutunu gözler önüne serdi. Amerikan medyasına yansıyan istihbarat değerlendirmelerinde ise İran’ın füze ve İHA kapasitesinin önemli bölümünü koruduğu, ayrıca bölgesel caydırıcılık alanında etkinliğini sürdürdüğü ifade ediliyor. Bu tablo, uzun yıllardır “maksimum baskı” stratejisini sürdüren Washington’un, sahada beklediği sonucu elde edemediğine dair yorumları güçlendiriyor.

Özellikle Siyonist lobilerin ve İsrail yanlısı çevrelerin Trump yönetimi üzerindeki baskıyı artırdığı bir dönemde, Beyaz Saray’ın İran’a yönelik daha sert askeri seçenekleri gündeme alabileceği belirtiliyor. Ancak Irak ve Afganistan savaşlarının ABD ekonomisine trilyonlarca dolarlık yük getirmesi ve Amerikan kamuoyunda ciddi toplumsal travmalar oluşturması nedeniyle, Washington’daki önemli bir kesim yeni bir bölgesel savaşın ABD’nin küresel konumunu daha da zayıflatacağı görüşünü savunuyor. Amerikan akademik çevrelerinde son yıllarda sıkça dile getirilen “hegemonik aşınma” tartışmaları da bu çerçevede yeniden gündeme taşınıyor.

Analistlere göre Trump yönetiminin doğrudan askeri müdahale seçeneğine yönelmesi halinde, bunun yalnızca bölgesel güvenliği değil küresel enerji piyasalarını da sarsabileceği değerlendiriliyor. Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nın dünya enerji ticaretindeki kritik rolü dikkate alındığında, İran’a karşı geniş çaplı bir savaşın küresel enflasyon, petrol fiyatları ve tedarik zincirleri üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle Avrupa ülkelerinin de Washington’un saldırgan politikalarına koşulsuz destek verme konusunda isteksiz davrandığı belirtiliyor.

Diğer taraftan diplomasi ve anlaşma seçeneği de Trump yönetimi açısından ciddi siyasi maliyetler barındırıyor. 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma sürecinde görüldüğü üzere, Cumhuriyetçi çevreler ve İsrail’e yakın baskı grupları, İran ile yapılacak herhangi bir uzlaşıyı “Amerikan geri çekilişi” şeklinde sunmaya çalışıyor. Nitekim Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmanın Trump tarafından tek taraflı biçimde iptal edilmesi, Washington’un uluslararası anlaşmalardaki güvenilirliğine yönelik tartışmaları da beraberinde getirmişti. Uzmanlara göre bugün Beyaz Saray’ın yeniden diplomatik kanallara yönelmesi, içeride “İran karşısında geri adım” söylemleriyle yoğun siyasi saldırılara maruz kalabilir.

Washington’daki bazı strateji çevreleri ise üçüncü seçenek olarak İran dosyasının geçici biçimde askıya alınmasını tartışıyor. Ancak bu yaklaşımın da İran’a bölgesel ve savunma kapasitesini daha fazla geliştirme fırsatı vereceği düşünülüyor. Özellikle Çin ve Rusya ile derinleşen ekonomik ve askeri ilişkilerin, Tahran’ın Batı yaptırımlarına karşı direnç kapasitesini artırdığı değerlendiriliyor. Bu durum, ABD’nin tek kutuplu düzen anlayışının giderek daha fazla sorgulandığı yeni uluslararası dengelerle doğrudan bağlantılı görülüyor.

Uzmanlara göre Washington’un karşı karşıya olduğu temel sorun, İran konusunda ne iç politikada ne de uluslararası düzeyde tam bir mutabakat oluşturamaması. Avrupa ülkeleri askeri senaryolara temkinli yaklaşırken, Körfez ülkeleri de ekonomik ve güvenlik riskleri nedeniyle geniş çaplı bir çatışmadan kaçınmaya çalışıyor. Çin ve Rusya’nın ise İran dosyasının ABD hegemonyasını güçlendirecek bir araca dönüşmesine karşı çıktığı belirtiliyor. Bu nedenle Amerikan yönetiminin atacağı her adımın hem meşruiyet hem de operasyonel maliyet bakımından geçmiş dönemlere göre çok daha ağır sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

Son değerlendirmelerde, İran dosyasının artık Washington’un tek taraflı baskı politikalarıyla yönetilemeyeceği, aksine değişen küresel güç dengeleri nedeniyle ABD’nin dış politika hedeflerini yeniden tanımlamak zorunda kalacağı vurgulanıyor. Analistler, Batı Asya’da yükselen yeni güç dengelerinin ve Direniş Cephesi ekseninin sahadaki etkisinin, ABD’nin geleneksel müdahaleci stratejilerini giderek daha işlevsiz hale getirdiği görüşünde birleşiyor.