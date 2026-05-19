Amerikan halkı İran savaşına karşı: NYT anketi Trump’a darbe vurdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:New York Times (NYT) gazetesi ile Siena Poll araştırma şirketinin 11-15 Mayıs tarihleri arasında ABD genelinde gerçekleştirdiği ortak anket, kasım ayındaki Kongre ara seçimleri öncesinde seçmenlerin Başkan Donald Trump’ın dış politika ve ekonomi yönetiminden duyduğu rahatsızlığı net biçimde ortaya koydu.

Ankete katılan Amerikalıların yalnızca %30’u “ABD’nin İran’la olası bir savaşını desteklediğini” belirtirken, %64’lük büyük bir çoğunluk böyle bir çatışmaya kesinlikle karşı çıktı. Bu oran Demokratlarda %93, bağımsızlarda ise %73 gibi ezici seviyelere ulaşırken, Cumhuriyetçilerde bile savaşı reddedenlerin oranı %22 olarak kaydedildi. Uzmanlar, Pentagon’un Ortadoğu’daki askeri yığınağının ve Tahran’a yönelik süregelen tehdit dilinin, halk nezdinde ciddi bir meşruiyet krizine yol açtığını vurguluyor. Nitekim 2003 Irak işgali öncesinde kitle imha silahları yalanlarıyla halka satılmaya çalışan savaş retoriğinin, bu kez benzer bir yankı bulamadığı görülüyor. Bilimsel anket verileri, ABD emperyalizminin İran üzerinden bölgede kurmaya çalıştığı yeni baskı düzenine içeriden gelen en somut tepki olarak okunuyor.

Öte yandan Trump’ın genel kamuoyu desteği geçen aya göre tam 22 puan birden eriyerek ortalama %37’ye geriledi. Ekonomi yönetimine duyulan güven %33, Başkan’ın İsrail-Filistin çatışması konusundaki performansına destek ise %31 gibi tarihî düşük seviyelere indi. Analistler, Beyaz Saray’ın Tel Aviv yönetimine koşulsuz arka çıkma politikasının, Amerikan vergi mükellefleri tarafından giderek daha fazla sorgulandığını belirtiyor. Zira Batı’nın on yıllardır Filistin topraklarında uyguladığı çifte standartlı yaklaşım ve İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden yerleşim politikalarına verilen diplomatik destek, artık yalnızca dünya kamuoyunda değil, ABD içinde de karşılık bulmuyor. Trump yönetiminden yapılan kısa açıklamada ise “Başkan’ın dış politikada güçlü duruşunun seçmenler tarafından zamanla takdir edileceği” savunuldu. Ancak anket rakamları, Kongre ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi kanat için çarpıcı bir erken uyarı niteliği taşıyor.