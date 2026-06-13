Lübnan'dan İşgalci İsrail'e tepki: Saldırıların maliyeti 20 milyar dolara ulaştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Ekonomi Bakanı Amer el-Bisat, işgalci İsrail'in saldırılarının ülke ekonomisi üzerinde ağır sonuçlar bıraktığını açıkladı.

El-Bisat, Siyonist rejimin saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen Lübnanlıların devlete ciddi ekonomik yük getirdiğini belirterek, zorunlu göçün hükümete aylık en az 90 milyon dolarlık maliyet oluşturduğunu ifade etti.

Lübnan ekonomisinin savaşın etkileri nedeniyle büyük darbeler aldığını kaydeden Lübnanlı Bakan, özellikle ülkenin güney bölgelerinde meydana gelen yıkımın toplam maliyetinin yaklaşık 20 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Amer el-Bisat, işgalci İsrail'in saldırılarının işsizlik oranlarının yükselmesine, çok sayıda şirket ve fabrikanın faaliyetlerini durdurmasına neden olduğunu dile getirirken, bunun ülke ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da artırdığını belirtti.

Lübnanlı Bakan, tarımsal üretim sektörünün yüzde 28'inin durduğunu aktarırken, turizm sektörünün de yaklaşık 2 milyar dolarlık kayıp yaşadığını söyledi.

Ekonominin birçok temel göstergesinde ciddi gerilemeler yaşandığını ifade eden El-Bisat, mevcut tablonun Lübnan'ı ekonomik açıdan yeniden başlangıç noktasına sürüklediğini kaydetti.

Gözlemciler, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırılarının yalnızca altyapı ve yerleşim alanlarında değil, üretim, istihdam ve hizmet sektörleri üzerinde de uzun vadeli olumsuz etkiler oluşturduğunu belirtiyor. Uzmanlar, bölgedeki saldırgan politikaların ekonomik istikrarı zayıflattığını ve insani krizleri daha da derinleştirdiğini değerlendiriyor.