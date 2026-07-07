Kum'da tarihi veda başladı: İran halkı Şehit İmam'a veda ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tasnim Haber Ajansı’nın Kum muhabirinin aktardığına göre, İran İslam Cumhuriyeti’nin şehit lideri için düzenlenen uğurlama ve cenaze merasimi, Kum kentindeki Cemkeran Camii’nde görkemli bir törenle başladı. Tahran’da milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleştirilen veda merasiminin uzantısı olarak kabul edilen tören, sabahın erken saatlerinde, “ilim şehri” olarak bilinen Kum’da devam etti.

Törene, ülkenin çeşitli eyaletlerinden, özellikle güney, güneybatı ve batı bölgelerinden gelen katılımcılar, geçtiğimiz günün erken saatlerinden itibaren Cemkeran Camii’nde başlayan anlamlı merasime katılmak üzere Kum’a seyahat etti. Cenaze namazının Ayetullah Cevadi Amoli tarafından kıldırılmasının ardından, şehit liderin naaşı belirlenen güzergâhta Peygamber Efendimiz (sav) Bulvarı’na doğru hareket ettirilecek. Yetkililer, halkın bu güzergâh boyunca da cenaze alayına katılabileceğini duyurdu.

Öte yandan İran halkı, dün geceden itibaren cadde ve sokaklara akın ederek şehit lideri uğurlamaya başladı. Dün öğleden sonraki ilk saatlerden itibaren ise Kum kenti ve diğer eyaletlerden çok sayıda sivil topluluk, Cemkeran Camii’ne giden yolları yürüyerek kat ederek naaşı karşılama töreninde hazır bulunmak için camiye ulaştı.