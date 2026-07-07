Uluslararası medya Kum'daki cenaze törenlerini canlı yayınlıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran'ın şehit liderinin cenaze törenleri, düzenlendiği günden bu yana dünya basınının odağında yer alıyor. Bugün Kum kentindeki Cemkeran Camii'nde düzenlenen törenler de uluslararası medya kuruluşları tarafından geniş şekilde takip ediliyor.

Yemen merkezli El-Mesire televizyonu, törenleri canlı yayınla aktararak Kum'da halkın yoğun katılımına dikkat çekti. Amerikan CNN'in web sitesi ise Cuma günü Tahran'daki törenleri canlı yayınladığı gibi, bugün de Kum'daki törenleri ilk dakikalardan itibaren ekranlarına taşıdı. Russia Today'in Arapça yayını El-Arabiya kanalı, Cemkeran Camii'nde sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıkların tamamlandığını ve törenlere Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın oğlunun da katıldığını bildirdi. Aynı kaynak, milyonlarca İranlının son günlerde şehit liderlerinin naaşını uğurladığını belirtti.

Reuters haber ajansı ise törenleri, yalnızca ulusal bir veda olarak değil, aynı zamanda ABD ve İsrail'e yönelik açık bir halk mesajı olarak nitelendirdi. Haberde, Washington ve Tel Aviv'in İran'ı teslim almaya yönelik çabalarının başarısız olduğu vurgulanırken, bölgesel yetkililer ve analistlerin törenlerin Tahran'ın müzakere stratejisine güçlü bir dayanak oluşturduğu yorumuna yer verildi.

El Cezire'nin haberinde ise törenlerin üç aşamalı olarak planlandığı belirtildi: Cuma günü resmi taziye ve yabancı heyetlerin katılımı, Cumartesi günü Tahran'daki halka açık veda, Pazar günü ise Ayetullah Cafer Sebhani'nin kıldırdığı cenaze namazı. El Cezire, bu üç aşamanın sırasıyla devlet-dış ilişkiler, halk ve dini ritüel boyutlarını kapsadığını ve törenlerin siyasi ile dini unsurları ustaca harmanladığını vurguladı. Ayrıca, törenlerde sergilenen kırmızı bayrakların, İran siyasi ve dini kültüründe yalnızca yas değil, aynı zamanda henüz intikamı alınmamış kan ve adaletsizliğe karşı direniş anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Öte yandan Irak'ta da tören hazırlıkları tamamlandı. Irak Güvenlik Bilgilendirme Birimi Başkanı Sa'd Maan, şehit liderin naaşının Kerbela ve Necef kentlerinde düzenlenecek törenler için tüm önlemlerin alındığını açıkladı. Tören güzergâhının, Sadrın Köprüsü'nden İmam Ali Türbesi'ne kadar 6 kilometrelik bir hat olacağı ve 351 Hüseyni kervanının katılacağı belirtildi. Ayrıca 600'den fazla Arap ve yabancı gazeteci ile 3 binden fazla medya mensubunun törenleri izleyeceği kaydedildi.

Irak'taki Koordinasyon Çerçevesi ittifakı ise dün yaptığı toplantıda, Irak halkının şehit liderin İslam ümmetinin önemli meselelerine verdiği desteğe minnet duygusunu göstermek amacıyla törenlere geniş katılım çağrısında bulundu. Kerbela Valiliği de kente bir billboard asarak şehit lideri bu yılki Erbain törenlerinin ilk ziyaretçisi olarak selamladı.