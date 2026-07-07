Kum'da milyonluk veda: Tarihi cenaze töreni devam ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camii'nde, İslam Devrimi'nin şehit lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ve aile üyeleri için düzenlenen cenaze törenine milyonlarca yaslı katıldı. Salı sabahı Büyük Ayetullah Abdullah Cevadi Amuli'nin kıldırdığı cenaze namazına, milyonlarca ibadet eden, din alimi, hükümet yetkilisi, askeri komutan ve diğer ileri gelenler katıldı.

Namazın ardından cenaze alayının Cemkeran Camii'nden Hazret-i Fatıma Masume Türbesi'ne doğru hareket etmesi planlandı. Dün öğleden itibaren ülkenin dört bir yanından Kum'a akın eden büyük kalabalıklar, şafaktan önce Cemkeran Camii'nin avlularını ve ibadet salonlarını doldurdu.

Törenlerin Çarşamba günü Irak'ta devam edeceği belirtildi. Son cenaze merasiminin ise Perşembe günü İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde düzenleneceği ve şehit liderin vasiyeti doğrultusunda, On İki İmam'ın sekizincisi İmam Rıza (a.s.) türbesine defnedileceği bildirildi.